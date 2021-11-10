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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mensure Karadayı, Kick Boks'ta Dünya üçüncüsü oldu

İHA

Mensure Karadayı, Kick Boks'ta Dünya üçüncüsü oldu

1523 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya’nın Jesolo şehrinde yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonasında yarışan Kayserili sporcu Mensure Karadayı dünya üçüncüsü oldu.
Milli takımın 42 madalya kazandığı şampiyonada yarışan sporcu Mensura Karadayı 70 kg Low Kick kategorisinde zorlu mücadeleler sonunda bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu Mensure Karadayı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Göksel Cingöz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.
İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek milli sporcu Mensure Karadayı ile Milli Takım Antrenörü ve İl Müdürlüğü Antrenörü Göksel Cingöz’ü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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