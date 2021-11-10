Erciyes beyaza büründü Kar yağışı Erciyes'te etkili oldu

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nda yağan kar, bölgeyi beyaza bürüdü.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Havaların soğumasıyla birlikte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza boyadı. Kar yağışıyla birlikte Erciyes'in zirveye yakın noktalarda kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaşırken, yağış 2 bin 200 metreye kadar etkili oldu.

Erciyes Dağı'nda kar yağışı devam ederken, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

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