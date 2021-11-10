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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi´ne kar yağdı.

Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerine altına düşmesiyle dün gece Erciyes Dağı´nın zirvesine kar yağdı. 3 bin 917 metre yüksekliğe yağan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu. Kar yağışı sonrası Erciyes beyaza büründü. Erciyes Kayak Merkezi´ndeki yollar da karla kaplandı. Kayseri kent merkezinde gece eksi 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 5 derece olarak ölçüldü.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-11-10 10:43:23



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