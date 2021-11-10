Hacılar Belediyesi personeline sağlık taraması yapıldı

Hacılar Belediyesi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm çalışanlarını sağlık kontrolünden geçirdi.



Korona virüs (Covid19) tedbirlerini tüm birimlerinde en üst düzeyde tutan Hacılar Belediyesi, personelin rutin sağlık taramalarını da aksatmıyor. Bu manada özel donanımlı araç ve uzman sağlık çalışanları ile belediyenin tüm çalışanlarına işitme testi, kan tahlili, röntgen gibi işlemlerle genel sağlık taraması yapıldı.



Mesai arkadaşlarının çalışma koşullarını en iyi hale getirmek için gerekeni yaptıklarını belirten Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “İş sağlığı ve güvenliği, belediyemizde öncelik verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Hacılarımız için canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarımızın sağlığı da bizim için çok önem arz ediyor. Bu sağlık taramalarını her zaman olduğu gibi aksatmadan sürdürmeyi ve çalışanlarımızın hayat kalitelerini en üst düzeye çıkartmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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