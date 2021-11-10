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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir ile hayırsever arasında bir işbirliği daha

İHA

Büyükşehir ile hayırsever arasında bir işbirliği daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Şevki Albayrak arasında Şevki Eren Albayrak Camii ve ŞevkiNurver Albayrak Kuran Kursu ile Lojman yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi’ne Şevki Eren Albayrak Camii ile aynı parsel üzerinde yapılacak ŞevkiNurver Albayrak Kuran Kursu ve Lojman yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.
İşbirliği protokolü başkanlık makamında gerçekleşirken, Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu belirterek, “Yerel yönetimler olarak gücümüzü bu millet ve bu memleket için birleştiriyoruz. Bizler Kayseri’mizi seviyor, Kayseri’mizi daha iyi noktalara taşıma konusunda da gayret gösteriyoruz. Gerek belediyelerimizin gerekse hayırseverlerimizin anlamlı destekleri sürüyor” dedi.
Hayırseverler şehri Kayseri’yi çok sevdiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Kentte hemen her okulun, her caminin, her sağlık merkezi ile her bilim ve ilim yuvasının bir hayırseveri var. Kayseri’mizin çalışkan ve cömert insanı önce kazancını sağlıyor, sonra da bu kazancını hayra harcıyor. Kıymetli hayırseverimiz Şevki Albayrak da bu değerli hayırseverlerimizden birisidir. Kendisine bu anlamlı hayrı için teşekkür ediyoruz. Ayrıca hayırsever şehre hizmetkâr bir belediye olarak, Büyükşehir olarak biz de varız. Hayırsever dostlarımızla her gün yeni bir işe imza atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
5 milyon TL muhammen bedel ile yapılacak proje, 18 ay içerisinde tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri Müftülüğü’ne teslim edilecek.
İnşaat alanı 545 metrekare olacak caminin, 550 kişi kapasiteli olup, proje içerisinde Kuran kursu, imam evi ve lavabo da yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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