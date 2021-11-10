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Şehit ailesinden Türkkan ve Akşener'e tepki Şehit Cennet Yiğit'in Babası Yahya Yiğit: "Bunlarda ne haya, ne ar, ne namus, ne şeref kalmış" Şehit Cennet Yiğit'in Annesi Huriye Yiğit: "Küfür eden adama sesleniyorum; madem küfredecek cesaretin var neden adamı itip de korumaların arkasına kaçıyorsun?"

İHA

Şehit ailesinden Türkkan ve Akşener'e tepki Şehit Cennet Yiğit'in Babası Yahya Yiğit: "Bunlarda ne haya, ne ar, ne namus, ne şeref kalmış" Şehit Cennet Yiğit'in Annesi Huriye Yiğit: "Küfür eden adama sesleniyorum; madem küfredecek cesaretin var neden adamı itip de korumaların arkasına kaçıyorsun?"

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Baba Yahya Yiğit, "Türk Milleti'ni yönetme iddiasında olan bir partinin genel başkanı, milletvekilinden daha fazla küfredebiliyor. Bunlarda ne haya, ne ar, ne namus, ne şeref kalmış" dedi. Huriye Yiğit ise, "Küfür eden adama sesleniyorum; madem küfredecek cesaretin var neden adamı itip de korumaların arkasına kaçıyorsun?" diyerek Türkkan'a tepki gösterdi.
15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi; Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şehit ailelerine 'ben sizin ablanızım' diye seslendiğini, ancak küfrü kendisine yapıldığını kabul etmediğini söyleyen Baba Yahya Yiğit, "Malum şahıs Bingöl'deki şehidimizin bacısına küfretti. Bu şehidimizin bacısı sadece şehidimizin değil hepimizin bacısı. Hepimize küfretti. Hatta küfreden malum şahsın partisinin Genel Başkanı hanımefendiye de küfretti. Çünkü şehit ailelerini arayıp da; 'Ben sizin ablanızım, sizin bacınızım' diye bütün şehit ailelerine sesleniyordu. Meral Hanım Allah aşkına, bu senin vekilin, sana da küfretti. Sen de bir annesin, bacısın. Bu küfrü kendine yapıldığını kabul etmeyip bir de dünkü grup toplantısında küfreden vekilinden daha küfürbaz olabiliyor. Bu ne aymazlık? Böyle bir insanlık, böyle bir abla böyle bir bacı olabilir mi? Hele hele böyle bir parti genel başkanı olabilir mi? Türk Milleti'ni yönetme iddiasında olan bir partinin genel başkanı, milletvekilinden daha fazla küfredebiliyor. Ben bile o kelimeleri telaffuz etmekten utanıyorum, haya ediyorum. Ama bunlarda ne haya, ne ar, ne namus, ne şeref kalmış. Zaten hayası olmayanın imanı olmaz, vatan sevgisi de imandandır. Demek ki bunlarda vatan sevgisi de yok. Çünkü imanı yok. Hayası olmayanın imanı olmaz, imanı olmayanın vatan sevgisi olmaz" diye konuştu.

"Zaten bize küfrediyorlar, yarın geldiklerinde daha fazla ederler"
Vatana, devlete ve bayrağa sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Yiğit, "Bakın burada Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın 51 tane şehidi var, be Allah'tan korkmaz. Sadece bu 15 Temmuz'da. Bu vatanın 40 bin evladını şehit eden o alçak, namussuz PKK'ya sahip çıkıyorsun. 3 gün önce 'HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum' diyeceksin, 3 gün sonra o alçak siyasi partinin genel başkanıyla kahvaltı yapmak istediğini söyleyeceksin. Ben bunu 83 milyon Türk insanının ferasetine havale ediyorum. Böyle bir insanlık da olmaz, böyle bir partinin genel başkanı da olmaz. Bunlara oy veren saf vatandaşıma seslenmek istiyorum; Allah aşkına onlara oy verip oraya gönderiyorsunuz; zaten bize küfrediyorlar vallahi billahi size daha fazla küfreder. Onun için aklımızı başımıza alalım. Bizim bir tek vatanımız, bir tek devletimiz var, sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

"Böyle bir vekil de olmaz, insan da olmaz"
Lütfü Türkkan'ı meclis çatısı altında görmek istemediklerini de dile getiren Baba Yahya Yiğit, "Malum şahsın soy ismi Türkkan. Onun ne kanı olduğu vallahi belli değil. Bırakın kutlu meclisin çatısı altında olmayı, bu aziz vatanın topraklarında olmayı hak etmiyor. Gazi meclisteki milletvekillerine seslenmek istiyorum; derhal gereği yapılıp, o gazi meclisten atılıp hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıp layık olduğu başka topraklara sürgün etmemiz lazım. Çünkü bu vatan topraklarında yaşamayı hak etmiyor. Böyle bir vekil de olmaz, insan da olmaz. Onlara 'insan' demek bana zül geliyor" dedi.

"Bu vatana kınalı kuzu verdik, binlerce kuzu vermeye hazırız"
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise Atatürk maskesi altında her türlü kötülüğü işlediğini söyleyen Baba Yiğit, "Bugün Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü. Rabbim rahmet eylesin. Bu vatana büyük hizmetleri olmuştur, saygıyla önünde eğiliyorum. Bunlar; Atatürk'ü kendine maske etmiş, arkasında her türlü melaneti işliyorlar. Eğer o Atatürk hasbelkader kabrinden çıksa, vallahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu günkü yönetimini Ankara'dan İzmir'e kadar kovalar, oradan denize döker. Bizim tek bir vatanımız, devletimiz, bayrağımız var. Bu vatana sahip çıkalım, bunların eline teslim etmeyelim. Ölümden korkmuyoruz; biz bu vatana kınalı kuzu verdik. Binlerce kınalı kuzu vermeye hazırız. Bir gün ecel gelecek, kara toprak olacağız. Ama vatanımız varsa mezarımız belli olur. Vallahi eğer onların eline geçerse bu vatan bizim kabrimiz de belli olmaz" ifadelerini kullandı.

"CHP Meral Akşener'e sırtını dayıyor, Meral Akşener PKK'ya sırtını dayıyor"
Şehit Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit ise duygularını şu sözlerle aktardı:
"Kendinin de kızı, evladı var. Ama kendilerinin ne zihniyette olduklarını gösterdiler. Yanımda biri küfür ettiği zaman ben utanıyorum. Acaba Meral Akşener hiç mi utanmadı? Ben onun yerinde olsaydım 'Ha ona sövmüşsün, ha bana sövmüşsün. Hemen istifa et' derdim. Bütün Türk halkına sesleniyorum; Meral Akşener'i 'bacımız' diye bağrınıza basarsanız yarın gelince daha beterini yapar. CHP Meral Akşener'e sırtını dayıyor, Meral Akşener PKK'ya sırtını dayıyor, kahvaltıya gidiyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok. İsmini bile kullanmak istemiyorum, küfür eden adama sesleniyorum; madem küfredecek cesaretin var neden adamı itip de korumaların arkasına kaçıyorsun? Seni koruyan da bir polis, o da bir gün şehit olabilir, onun da kız kardeşine küfretmiş oluyorsun. Neden kaçtın? Sen milletvekiliydin, dokunulmazlığın vardı, korkmadan dursaydın ya orada. Ben bir bayan olarak orada olsaydım tükürürdüm. Çünkü hiç ağıza yakışmayacak bir kelime. Meral Akşener de; eşine saygısı olmayan bir kişinin hiç kimseye saygısı olmaz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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