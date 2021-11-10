Develi protokolünden güvenlik noktasına ziyaret

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Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Gürcan Büyükkömürcü ve İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk ile birlikte Erciyes yolu üzerindeki güvenlik kontrol noktasını ziyaret etti.

İlçe protokolü; Erciyes’te etkili olan kar yağışından dolayı Kayseri yolu üzerindeki güvenlik noktasını ziyaret ederek sürücüleri uyardı. Daha sonra güvenlik noktasında polislerle birlikte sohbet eden Kaymakam Aslan; "Develimizin güvenliği ve selameti için gece, gündüz demeden gayret gösteren emniyet güçlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

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