FETÖ üyeliğinden hükümlü ihraç polis yakalandı

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç polis yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2018'te KHK ile ihraç meslekten ihraç edilen polis memuru olan E.A. yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

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