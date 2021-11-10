Evinde 284 parça tarihi eserle yakalandı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait 284 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polisleri, ulaşılan bilgi doğrultusunda Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi´ndeki bir eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında farklı dönelere ait 4 tabanca, 165 sikke, 3 tüfek, 3 kılıç, 13 ok ucu, 10 yüzük ve 86 çeşitli obje ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi, 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-11-10 17:20:14



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