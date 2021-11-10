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Kayseri’de duygulandıran görüntü Bir öğrenci sağanak yağışın altında saygı duruşuna geçti, Atatürk’ü andı

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla okulunda düzenlenen programa geç kalınca, sağanak yağışa aldırış etmeden saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşuna geçti. Öğrencinin o anları okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri’de duygulandıran görüntü Bir öğrenci sağanak yağışın altında saygı duruşuna geçti, Atatürk’ü andı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir öğrenci, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla okulunda düzenlenen programa geç kalınca, sağanak yağışa aldırış etmeden saat 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşuna geçti. Öğrencinin o anları okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıldönümünde Kayseri’de anıldı. Melikgazi ilçesinde bulunan bir okul, anma etkinliğini sağanak yağış nedeniyle okulun içinde düzenledi. Saat 09.05’te öğrenciler çalan siren ile beraber saygı duruşuna geçerken, etkinliğe geç gelen 4’üncü sınıf öğrencisi Alperen Kürşat siren sesini okulun bahçesine duydu. Yağışa aldırış etmeden yaklaşık 3 dakika boyunca saygı duruşunda bulunan Kürşat’ın görüntüleri, görenleri duygulandırdı.
Sirenin çalmasıyla beraber saygı duruşuna geçen Alperen’in İstiklal Marşı’nı da okunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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