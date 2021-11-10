Virajı alamayan tır aydınlatma direğine çarptı Devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Pfizer-BioNTech, 3. dozun tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde virajı alamayıp devrilen bir tır aydınlatma direğine çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Boğazköprü mevkide meydana gelen kazada T.A. (45) idaresindeki 42 PF 674 plakalı plastik ham maddesi yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Kazanın etkisi ile sürüklenen tır, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde sürücünün yara almadan kurtulduğu belirlenirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.