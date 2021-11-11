ERASMUS öğretmenleri Talas'a hayran kaldı

Erasmus Plus Ka204 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklı Projesi kapsamında Talas’ta bulunan Avrupalı öğretmenler, ilçeye ve tarihi yapılara hayran kaldı.

Talas Şehit Resul Erdal Halk Eğitim Merkezi’nin ortak olduğu Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen dil, matematik ve müzik becerilerinin uyumu konulu Avrupa Birliği projesi kapsamında ilçeye gelen İspanya, Polonya ve Yunanistan’dan 15 eğitimci, Talas’ın doğal güzellikleri ile restore edilerek turizme kazandırılan tarihi mekanlarını gezdi.

Talas Belediyesi’nin desteği ile kültürel ve sosyal anlamda da yöreyi tanıma fırsatı bulan yabancı eğitimciler, Yaman Dede Camii, Ali Saip Paşa Caddesi ve diğer tarihi yerlerin ardından son olarak Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi’ni ziyaret etti.

Beş gün ilçede kalacak olan eğitimci heyetten İspanyol kadın öğretmen Olalla Moya, “Talas’ı gün boyu gezme fırsatı bulduk. Çok beğendik. Hem geleneksel hem de modern birçok şeyi gördük. Özellikle tarihi koruma anlamında yapılan çalışmalar çok hoşuma gitti.” dedi.

“TARİHİ YAPI ÇOK İYİ KORUNMUŞ”

Bir diğer İspanyol eğitimci Eugenlo Bermudez Braojo ise, “Geleneksek yapı ile modern yapının bir arada olması ve geleneksel yapının bu kadar iyi korunması çok hoşuma gitti. Özellikle tarihi koruma çalışmalarını çok beğendim. Geleneksel yapı ile modern yapı çok iyi bir araya getirilmiş ve korunmuş.” diye konuştu.

BAŞKAN YALÇIN’A DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Proje Koordinatörü Anıl Toros da projeyle ilgili bilgiler vererek, “Bir yetişkin eğitim projesi bu. Talas Halk Eğitim Merkezi’nce yürütülüyor. Buradan sonra projeyi bitireceğiz, raporumuzu yazacağız. Erasmus projelerine devam ederek farklı ülkelerden öğretmenleri Talas’a getirip buradaki güzellikleri paylaşmak istiyoruz. Bu anlamda belediye başkanımız Mustafa Yalçın’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“HER ALANDA HAYIRSEVER GELENEĞİMİZ VAR”

Günün sonunda heyeti ağırlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Talas ve Kayseri ile ilgili bilgiler verdikten sonra, “1920’lere kadar Talas Ermeni ve Rum nüfusun ağırlıklı olduğu yerdi. O nedenle Yunanistan’da irtibatlaştığımız insanlar var. Benim annem Bulgaristan göçmeni. Ben teknik öğretmenim. 1994 yılından beri belediyeciyim. Halk Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok iyi çalışıyoruz. Öğretmen olduğumdan şehrimizde eğitimde kimin neye ihtiyacı varsa beni bulur. Belediye olarak en iyi hizmetlerimiz okul, kütüphane, vs. Tabiki eğitimöğretim olmazsa olmazımız. Kayseri’de de bir hayırseverlik geleneği vardır. Hali vakti yerinde olanlar okul, hastane, sağlık ocağı, kütüphane yaptırır. Biz de bu geleneği yaşatmak isteyenleri bularak hayırda yarıştırıyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından yabancı heyetten grup liderleri Başkan Yalçın’a yöresel hediyeler takdim ederken, Başkan Yalçın da kendilerine dolma kalem armağan etti.

Ziyaret yabancı eğitimcilerin alkışlarla Başkan Yalçın’a sevgi gösterisinin ardından çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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