Küçük koşucular parkuru gözyaşlarıyla tamamladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Atatürk’ü Anma Koşusu'nda küçük sporcular birincilik için ter döktü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yolunda düzenlenen koşuda küçükler kategorisindeki sporcular kıyasıya mücadele etti. Toplamda 3 tur ve bin 500 metre olan parkurda koşan sporculardan bazıları ise bitiş çizgisini ağlayarak geçti. Diğer yandan sporcu velilerinin parkur kenarındaki heyecanlı bekleyişi de dikkatlerden kaçmadı.

Her yıl geleneksel olarak koşu yarışlarının düzenlendiğini söyleyen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, “Öncelikle cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygı ile anıyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz 11 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu’na bugün start verdik. 135 sporcumuz katılıyor koşuya. Küçük, yıldız ve gençlerde farklı kategorilerde katılıyorlar kızlar ve erkekler olmak üzere. 10 Kasım’da Türkiye genelinde bir koşu yapıldığı için biz de her yıl 11 Kasım’da bu yarışları yapıyoruz. Katılan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Koşu mesafeleri bin 500, 2 bin ve 3 bin olarak değişiyor. Bin 500 küçükler, yıldızlar 2 bin ve gençler de 3 bin metrede koşuyorlar. Sporcularımıza değişik ödüller veriyoruz. Hem madalyalarımızı veriyoruz hem de yağmurluk, tshirt, çanta gibi ödüllerimizi veriyoruz” dedi.

