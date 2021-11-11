Melikgazi Belediyesi bin 111 fidanı toprakla buluşturdu

Türkiye genelinde başlatılan “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında ağaç diken Melikgazi Belediyesi Küçükbürüngüz ve Turan Mahallesi yolunda bin 111 adet çınarı toprakla buluşturdu.

Geçtiğimiz yılı Melikgazi ilçesi için ağaçlandırma ve yeşil çevre yılı olarak ilan eden Melikgazi Belediyesi ağaç dikim çalışmalarına devam ediyor. Özellikle fidan değil ağaç diktiklerini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyor, hızlı bir şekilde ilçemizin yeşillenmesini istiyoruz. Melikgazi’mize diktiğimiz ağaçlarla çehresi değişiyor. Melikgazi doğal bitki örtüsü ve arazi yapısı ile yeşillendirmeye müsait bir yerleşim alanı. 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan ederek bir yılda 70 bin ağaç dikerek ilçeye 1550 yaş arası büyük ağaçlar kazandırdık. Böylece Melikgazi'nin kısa zamanda yeşillenmesi sağlanarak zamandan tasarruf edildi. Belli bir program ve plan içerisinde doğru yere doğru ağaç çeşidini belirleyerek Turan ve Bürüngüz Mahallelerimizde bugün 1111 ağaç diktik. El ele vererek ilçemizi daha yeşil bir Melikgazi haline getireceğiz. Bu yıl da ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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