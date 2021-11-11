Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: Ali Naibi ile yolları ben ayırdım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: Ali Naibi ile yolları ben ayırdım

DHA

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: Ali Naibi ile yolları ben ayırdım


İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, görevinden istifa eden sportif direktör Ali Naibi ile ilgili olarak, "Ali Naibi ile yolları ben ayırdım. Ne başkan ne hoca müdahil olmadı" dedi.
Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ve teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Çamlı, kulüpte yaşanan son gelişmelere değinerek, "Daha önceki yıllarda da Kayserispor'da yöneticilik yapmıştım. 7-8 yıl ara verdikten sonra Berna Gözbaşı başkan olduktan sonra yanında olmaya çalıştım. Genel kuruldan sonra ise resmi olarak yönetimde yer aldım. Ne yaparsak yapalım bu iş para olmadan olmaz. Berna başkan kadar  para veren başka biri olsa elini ayağını öperim. İlk hafta Yalçın Koşukavak'ı gönderdik. Süper Lig'de Yalçın hoca ile gidemeyeceğimize inandığımız için yolları ayırdık. Dün de Ali Naibi ile yolları ayırdık. Onun yönetme işlev anlayışı farklı, bizimki farklı. Örneğin 'Ben Ali Naibi'ye 24 saat kulüpte olacaksın' diyorum, O 'ben kulüpte olmadan da yönetirim' diyor. Ali Naibi ile yolları ben ayırdım. Ne başkan ne hoca müdahil olmadı" diye konuştu.
' ALİ KARİMİ GELDİĞİNDE SAKATMIŞ'
Sezon başında transfer edilen ancak sözleşmesi sonradan fesh edilen Ali Karimi'ye değinen Çamlı, "Ali Karimi geldiğinde sakatmış. Ameliyat olması lazımmış. Hemen sözleşmesini fesh ettik. 'Devre arasına kadar tedavi ol. Teknik heyet bizde oynayabilir derse yeniden sözleşme yaparız' dedik. Ali Naibi kulüpte kalıyor, küfür yiyoruz. Kulüpte kalmıyor küfür yiyoruz. Yeniyoruz küfür yiyoruz, yeniliyoruz küfür yiyoruz. Bu işi bizden daha iyi yapacak birileri varsa buyursun. Kayserispor bizde hastalık olmuş. Kulüpte herhangi bir problem yok. Bugün basın toplantısına Berna Gözbaşı da katılacaktı ama tansiyon sorunu nedeniyle katılamadı" ifadelerini kullandı.
Fernandes ile ilgili gelen soru üzerine soru üzerine Ali Çamlı, "Ali Naibi'ye dedim Fernandes, ben ve Naibi yemeğe gidip 2 saat konuştuk. Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında oyundan aldığı için ettiği küfürleri duymanız lazımdı "dedi.
HİKMET KARAMAN: İLK ETAPTA AMACIMIZ LİGİ DÜŞME POTASINDAN UZAKTA BİTİRMEK
Teknik direktör Hikmet Karaman ise, "İlk etapta amacımız ligi düşme potasından uzakta bitirmek. Daha sonra hedef değişir, ilk 10 ya da ilk 8 olur" dedi.
Sözlerine Fernandes ile başlayan Hikmet Karaman, "Ben geldiğimde Fernandes ile konuştum 'sakatım Portekiz'e gitmek istiyorum' dedi. Gönderdim, gelişini bir kaç hafta erteledi. Trabzonspor maçına 11'e alıp kazanmaya gittim. Ama daha sonra Gençlerbirliği maçında Portekizce bir şey demiş bilmiyorum. İlk etapta amacımız ligi düşme potasından uzakta bitirmek. Daha sonra hedef değişir ilk 10 ya da ilk 8 olur. Amacımız mevcut kadro ile bu takımı en iyi şekilde oynayabilmek. Oynamayan her oyuncu rahatsızdır. Altay maçından sonra Adana Demirspor maçına 7 farklı futbolcu ile çıktım. 11 maç 15 puan. İlk devreyi düşme potasının üzerinde bitirip sonra devre arası kulübe rapor vermek. Başarı Kayserispor'un tabeladaki yeri ile ölçülür" diye konuştu.
"FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDAN SONRA İSTİFAMI VERDİM"
Ligin 11'inci haftasında Kayserispor'un Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik sonuçla mağlup ettiği karşılaşma sonrası taraftar tarafından istifaya davet edilen Hikmet Karaman, "Taraftar bir kulübün her şeyidir. Benim taraftarla bir sorunum yok. Fatih Karagümrük maçından sonra taraftarın yanına kadar gittim, mesajı almıştım ve içeri gidip istifamı verdim, kabul edilmedi. Benim taraftarla problemim olması mümkün değil. Dışarıdan biri bir şey yapar o da ayrı" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Basın toplantısından görüntüler
AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN İlyas KAPLAN
2021-11-11 16:03:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Develi'de “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” etkinliği
YEREL HABERLER Develi'de “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” etkinliği
Melikgazi Belediyesi bin 111 fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi bin 111 fidanı toprakla ...
Yahyalı’da 5 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yahyalı’da 5 bin fidan toprakla buluştu
Kocasinan’da bin 111 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kocasinan’da bin 111 fidan toprakla buluştu
Küçük koşucular parkuru gözyaşlarıyla tamamladı
YEREL HABERLER Küçük koşucular parkuru gözyaşlarıyla tamamladı
Hikmet Karaman açıkladı: "Karagümrük maçının ardından istifamı verdim" Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Maçtan sonra taraftarın karşısına gittim. Hiçbir hoca gidemez. Ben gittim. ‘İstemiyorsanız ben gidiyorum’ dedim. İçeri girdim ve istifamı verdim" Kayserispor İkinci Başkanı Ali Çamlı: "Ali Naibi ile yolları ben ayırdım, hiç kimse bu konuda müdahil olmadı"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman açıkladı: "Karagümrük maçının ardından ...
ERASMUS öğretmenleri Talas'a hayran kaldı
YEREL HABERLER ERASMUS öğretmenleri Talas'a hayran kaldı
Hacılar Erciyes Kapı'da fidanlar toprakla buluştu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: "Ağaçlandırmada örnek ilçeyiz"
YEREL HABERLER Hacılar Erciyes Kapı'da fidanlar toprakla ...
Mensucat caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Mensucat caddesi yenileniyor
Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezinde kayıt zaman
YEREL HABERLER Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezinde ...
Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: "Bilimin ışığında ülkemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışmaya aralıksız devam edeceğiz" ERÜ'ye Kurumsal Akreditasyon Belgesi törenle verildi Kayseri Valisi Şehmus Günmaydın: "Üniversitelerimiz ile işbirliği geliştirerek önemli hizmetler yapmak istiyoruz"
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: "Bilimin ışığında ...
Osman Çakıray: "Adım adım ilerliyoruz”
YEREL HABERLER Osman Çakıray: "Adım adım ilerliyoruz”
Kayserili öğrenciler 10 Kasım’da Selanik’e gitti
YEREL HABERLER Kayserili öğrenciler 10 Kasım’da Selanik’e gitti
Büyükşehir, yaz kış demeden gençleri spor ile buluşturuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, yaz kış demeden gençleri spor ile ...
Rakibini sırtında taşıyan kaptan Yahyalıspor kaptanı Hasan Yazgan: "Rakibimin acı çekmesine dayanamadım"
YEREL HABERLER Rakibini sırtında taşıyan kaptan Yahyalıspor kaptanı ...
Kick Boks Dünya ikincisi Türksoy, İl Müdürü Kabakcı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kick Boks Dünya ikincisi Türksoy, İl Müdürü ...
Süper amatörde 10 maçta 38 gol atıldı
YEREL HABERLER Süper amatörde 10 maçta 38 gol atıldı
Kayserispor Başkanı PFDK'ya sevkedildi
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı PFDK'ya sevkedildi
BAL 3. Grup'ta Talasgücü lider Kayseri takımları galibiyet aldı
YEREL HABERLER BAL 3. Grup'ta Talasgücü lider Kayseri takımları ...
Bernard Mensah İspanya'ya gitti
YEREL HABERLER Bernard Mensah İspanya'ya gitti
Kayseri’de siren 09.00’da çaldı Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. ölüm yıldönümünde Kayseri’de anıldı
YEREL HABERLER Kayseri’de siren 09.00’da çaldı Gazi Mustafa Kemal ...
İşyerine yapılan operasyonda tüfek ve tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER İşyerine yapılan operasyonda tüfek ve tabanca ele ...
Virajı alamayan tır aydınlatma direğine çarptı Devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Virajı alamayan tır aydınlatma direğine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.