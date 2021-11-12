6 bin yıl öncesinden dijitale Kültepe’de çıkarılan eserler dijital ortama aktarılacak Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Belgelerimizi, dokümanlarımızı dijital ortama aktarıp, bu verileri bütün herkesle paylaşmak istiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 bin yıl öncesinden dijitale Kültepe’de çıkarılan eserler dijital ortama aktarılacak Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Belgelerimizi, dokümanlarımızı dijital ortama aktarıp, bu verileri bütün herkesle paylaşmak istiyoruz"

İHA

6 bin yıl öncesinden dijitale Kültepe’de çıkarılan eserler dijital ortama aktarılacak Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Belgelerimizi, dokümanlarımızı dijital ortama aktarıp, bu verileri bütün herkesle paylaşmak istiyoruz"

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe KanişKarum ören yeri kazılarında çıkarılan buluntular, dijital ortama aktarılacak. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Birikmiş çok belgemiz, hikayemiz, evrakımız ve dokümanımız var. Biz bütün bunları artık günümüz şartlarında muhakkak ki dijital ortama aktarmamız gerekiyor. Dijital ortama aktarıp, bu verileri bütün herkesle paylaşmak istiyoruz" dedi.
Kayseri Sivas karayolu üzerinde bulunan KültepeKanişKarum ören yerinde kazı çalışmaları 73 yıldır devam ederken, çıkarılan belgelerle Anadolu tarihi aydınlatılmaya devam ediyor. Ülkemizin en önemli kazı alanlarından biri olan Kültepe Kaniş Karum ören yerinde 70 yılı geçen süredir devam eden kazılarda elde edilen veriler, dijital ortama aktarılarak Kayseri’nin hikayesi toplumla paylaşılacak. 2021 yılı kazılarında 5 bin yıl öncesinde Kültepe’de ne olduğunu anlamak için küçük test sondajlarının daha büyük alanlarda yapmaya başlandığını aktaran Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "2021 yılı kazıları oldukça erken bir dönemde başladı. Türkiye’deki arkeolojik kazılar 12 ay boyunca sürdürülmesi gereken çalışmalar haline geldi. Bu anlamda biz tabi ki memnunuz. Şöyle ki; normalde çok kısa süren bir kazı dönemi bizim işleri tamamlamamıza yetmiyordu. Dolayısı ile de bu çalışmaları biz uzatmaya zaten meyilliydik. Kültepe’de yapılan çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile yapılıyor. Şöyle ki; ülkemizde 500’e yakın kazı sürdürülüyor. Esas önemli olan bu kazılara yerel yönetimlerin de sahip çıkması. Bu anlamda da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarının değeri paha biçilemez. Maddi anlamda ya da manevi anlamda bize yaptıkları desteğin boyutu ölçülemez. Onların sayesinde biz bu çalışmaları yürütebiliyoruz. Zaten tek kollu olmaz, çünkü çoğu sorunun çözüm kaynağı da yereldir. Kazılarımız halen devam ediyor. Bu yıl yapılan çalışmalarda ilginç sonuçlarda tabi ki her sene olduğu gibi karşımıza çıkıyor. Bizim bu sene yaptığımız çalışmaların büyük bir çoğunluğu günümüzden 5 bin yıl önceki tabakalara yoğunlaşmıştı. Bu çalışmaların yanında bir de 5 bin yıl öncesinde de Kültepe’de ne olduğunu anlamak için yaptığımız küçük test sondajlarını daha büyük alanlarda yapmaya başladık. Burada da gördüğümüz Kültepe’nin tarihinin en azından 6 bin yıla kadar uzandığı ve bu tabakalarda yaptığımız çalışmalarda biz yeterince tatmin olacağımız sonuçlara ulaştık ama tabi ki bu daha başlangıç. Bundan sonraki çalışmalarda daha önceki tabakalarla devam edecektir. Tam anlamı ile Kültepe’ye hangi dönemlerden itibaren yerleşildiğini bizlere gösterecektir" dedi.
Kültepe’de 70 yılın üzerinde kazı tarihinin olduğunu ve yapılan kazı çalışmalarında elde edilen buluntuları dijital ortama aktararak toplumla paylaşılacağını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Kulakoğlu; "Yapılan çalışmalarda sadece arkeolojik kazılarla sınırlı kalmıyoruz. Yani sadece arkeolojik projeler değil, diğer taraftan da çeşitli projeler yürütüyoruz. Özellikle de biliyorsunuz ki Kültepe 70 yıla yakın bir süredir kazılan bir merkez. Kültepe’nin birikmiş çok malzemesi var, Kültepe’nin çok hikayesi var ve biz bu hikayeleri toplamaya çalışıyoruz. Bu yıl başlamış olduğumuz 2 tane projemiz var. Bu projelerden bir tanesi Kayseri Müzesinde korunmakta olan Kültepe’de çıkmış olan eserlerin, şimdiye kadar çalışılamamış eserlerin restorasyonu ve bunların tekrardan teşhire sunulmasıdır. İkinci projemiz ise biraz önce söylemiş olduğum gibi Kültepe 70 yılı aşkın bir süredir kazılan bir merkezden bahsediyoruz. Birikmiş çok belgemiz, hikayemiz, evrakımız ve dokümanımız var. Biz bütün bunları artık günümüz şartlarında muhakkak ki dijital ortama aktarmamız gerekiyor. Dijital ortama aktarıp, bu verileri bütün herkesle paylaşmak istiyoruz. Yani sadece bizim arşivlerimiz de durmasını değil, gerek web sayfamızda gerekse bakanlığın duyurularında yer alacak şekilde Kayseri’nin tanıtımında kullanmak üzere paylaşmak ve duyurmak istiyoruz. Projelerden bir tanesi 70 yıllık kazım merkezi Kültepe’nin hikayesinin dijitalleştirilmesi üzerine dolayısı ile 1 yıl içerisinde tamamlanacak olan bu projeler sayesinde hem Kültepe’nin hikayesi hem kazının hikayesi hem de Kayseri’nin hikayesini toplumla paylaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yalçın’dan gençlere özel: ‘Genç Talas’
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan gençlere özel: ‘Genç Talas’
Kayseri'de 6 milyon dal boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 6 milyon dal boş makaron ele geçirildi
Bocce’de kupalar sahibini buldu
YEREL HABERLER Bocce’de kupalar sahibini buldu
Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla buluşacak Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın: "Orman yangınları içimizi acıttı"
YEREL HABERLER Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla ...
CHP´li Ağbaba: Türkiye´yi seviyorsanız erken seçime gidilmeli
YEREL HABERLER CHP´li Ağbaba: Türkiye´yi seviyorsanız erken seçime ...
ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nden ‘Yaşam Şekerden Tatlıdır” etkinliği
YEREL HABERLER ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nden ‘Yaşam Şekerden ...
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: Ali Naibi ile yolları ben ayırdım
YEREL HABERLER Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: Ali Naibi ile ...
Milli Ağaçlandırma Günü’nde Erciyes’e 3 bin fidan dikildi Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Ormanları korumak herkesin görevi"
YEREL HABERLER Milli Ağaçlandırma Günü’nde Erciyes’e 3 bin fidan ...
Develi'de “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” etkinliği
YEREL HABERLER Develi'de “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” etkinliği
Melikgazi Belediyesi bin 111 fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi bin 111 fidanı toprakla ...
Yahyalı’da 5 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yahyalı’da 5 bin fidan toprakla buluştu
Kocasinan’da bin 111 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kocasinan’da bin 111 fidan toprakla buluştu
Küçük koşucular parkuru gözyaşlarıyla tamamladı
YEREL HABERLER Küçük koşucular parkuru gözyaşlarıyla tamamladı
Hikmet Karaman açıkladı: "Karagümrük maçının ardından istifamı verdim" Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Maçtan sonra taraftarın karşısına gittim. Hiçbir hoca gidemez. Ben gittim. ‘İstemiyorsanız ben gidiyorum’ dedim. İçeri girdim ve istifamı verdim" Kayserispor İkinci Başkanı Ali Çamlı: "Ali Naibi ile yolları ben ayırdım, hiç kimse bu konuda müdahil olmadı"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman açıkladı: "Karagümrük maçının ardından ...
ERASMUS öğretmenleri Talas'a hayran kaldı
YEREL HABERLER ERASMUS öğretmenleri Talas'a hayran kaldı
Hacılar Erciyes Kapı'da fidanlar toprakla buluştu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: "Ağaçlandırmada örnek ilçeyiz"
YEREL HABERLER Hacılar Erciyes Kapı'da fidanlar toprakla ...
Mensucat caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Mensucat caddesi yenileniyor
Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezinde kayıt zaman
YEREL HABERLER Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezinde ...
Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nden 2 bin 23 mavi ladin
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: "Bilimin ışığında ülkemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışmaya aralıksız devam edeceğiz" ERÜ'ye Kurumsal Akreditasyon Belgesi törenle verildi Kayseri Valisi Şehmus Günmaydın: "Üniversitelerimiz ile işbirliği geliştirerek önemli hizmetler yapmak istiyoruz"
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: "Bilimin ışığında ...
Osman Çakıray: "Adım adım ilerliyoruz”
YEREL HABERLER Osman Çakıray: "Adım adım ilerliyoruz”
Kayserili öğrenciler 10 Kasım’da Selanik’e gitti
YEREL HABERLER Kayserili öğrenciler 10 Kasım’da Selanik’e gitti
Büyükşehir, yaz kış demeden gençleri spor ile buluşturuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, yaz kış demeden gençleri spor ile ...
Rakibini sırtında taşıyan kaptan Yahyalıspor kaptanı Hasan Yazgan: "Rakibimin acı çekmesine dayanamadım"
YEREL HABERLER Rakibini sırtında taşıyan kaptan Yahyalıspor kaptanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.