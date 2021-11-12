Kayseri'de 11 farklı hırsızlık olayına karışan 8 kişi yakalandı

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Kayseri'de 11 farklı hırsızlık olayına karışan 8 kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Aralarında 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısla beraber 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 farklı bağ evinden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık ve açıktan hırsızlık olaylarına karışan H.Ç. (25), F.Ç. (37), B.C. (21), O.B. (37), S.A., A.C. (18), E.K. (29) ve N.N.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ç. ile 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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