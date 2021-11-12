Çaldıkları motosiklet ile kapkaç yaptılar Kayseri'de çaldıkları motosiklet ile 5 farklı kapkaç olayına karışan 2 kişi yakalandı

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Kayseri'de çaldıkları motosiklet ile 5 farklı kapkaç olayını gerçekleştiren 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, çaldıkları motosiklet ile farklı tarihlerde 5 kapkaç olayına karışan A.M. ve O.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın çaldıkları motosiklete de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

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