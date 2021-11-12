Ankara'dan 2 kupa ile döndüler

Ankara’da gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Koşusunda yarışan sporcular genç kadınlar ve genç erkekler kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıldönümünde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları, bu yıl yoğun bir katılımla yapıldı. Ankara Eryaman'daki kros parkurunda gerçekleştirilen yarışmalara 50 ilden 715 atlet katıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan müsabakalarda atletler Atatürk'ün anısı için ter döktü. Genç kadınlar kategorisinde yarışan sporcular 3000 metre, genç erkekler kategorisinde yarışan sporcular ise 4000 metrede mücadele ederek, Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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