Okul sporları bilgilendirme toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul sporları bilgilendirme toplantısı yapıldı

İHA

Okul sporları bilgilendirme toplantısı yapıldı

Okul Sporları Bilgilendirme Toplantısı Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde yapıldı.
Yapılan bilgilendirme toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve okul sporları il tertip komitesi üyeleri katıldı. Toplantıda okul sporlarının dünü, bugünü ve geleceği hakkında görüş alışverişi yapıldı. İki kurumun ortak çalışmaları ile kentte bulunan öğrencilerin spor müsabakalarına yönlendirilmesi ve müsabakalara katılımın arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasının gerekliliği yeniden vurgulandı. Toplantıda ayrıca Yetenek Taraması ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın projeleri de ele alındı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada; “İki kurum arasındaki ilişkilerin en üst seviyede olması ile birlikte okul sporlarında Kayseri yıllarca ön planda olmuş bir şehir. İnşallah iki paydaş kurumun bu çalışmalarıyla bu sezon Kayseri’yi okul sporları branşlarında daha da ileriye taşıyacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan 2 kupa ile döndüler
YEREL HABERLER Ankara'dan 2 kupa ile döndüler
Başkan Palancıoğlu 'Asansör Akademisi' açılışına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu 'Asansör Akademisi' açılışına ...
Bilek güreşi heyecanı sona erdi
YEREL HABERLER Bilek güreşi heyecanı sona erdi
Büyükşehir; 15 bin fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Büyükşehir; 15 bin fidanı toprakla buluşturdu
Çaldıkları motosiklet ile kapkaç yaptılar Kayseri'de çaldıkları motosiklet ile 5 farklı kapkaç olayına karışan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Çaldıkları motosiklet ile kapkaç yaptılar Kayseri'de ...
Başkan Büyükkılıç'tan Devlet Tiyatrosu'na davet
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan Devlet Tiyatrosu'na davet
Aranan şahıs saklandığı ahırda yakalandı Kayseri’de 98 personelle eş zamanlı operasyon 28 adrese yapılan operasyonda aranan 15 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şahıs saklandığı ahırda yakalandı Kayseri’de ...
Kayseri'de 11 farklı hırsızlık olayına karışan 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 11 farklı hırsızlık olayına karışan 8 kişi ...
Bocce Aday Hakem Kursu sona erdi
YEREL HABERLER Bocce Aday Hakem Kursu sona erdi
6 bin yıl öncesinden dijitale Kültepe’de çıkarılan eserler dijital ortama aktarılacak Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Belgelerimizi, dokümanlarımızı dijital ortama aktarıp, bu verileri bütün herkesle paylaşmak istiyoruz"
YEREL HABERLER 6 bin yıl öncesinden dijitale Kültepe’de çıkarılan ...
Başkan Yalçın’dan gençlere özel: ‘Genç Talas’
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan gençlere özel: ‘Genç Talas’
Kayseri'de 6 milyon dal boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 6 milyon dal boş makaron ele geçirildi
Bocce’de kupalar sahibini buldu
YEREL HABERLER Bocce’de kupalar sahibini buldu
Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla buluşacak Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın: "Orman yangınları içimizi acıttı"
YEREL HABERLER Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla ...
CHP´li Ağbaba: Türkiye´yi seviyorsanız erken seçime gidilmeli
YEREL HABERLER CHP´li Ağbaba: Türkiye´yi seviyorsanız erken seçime ...
ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nden ‘Yaşam Şekerden Tatlıdır” etkinliği
YEREL HABERLER ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nden ‘Yaşam Şekerden ...
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: Ali Naibi ile yolları ben ayırdım
YEREL HABERLER Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: Ali Naibi ile ...
Milli Ağaçlandırma Günü’nde Erciyes’e 3 bin fidan dikildi Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Ormanları korumak herkesin görevi"
YEREL HABERLER Milli Ağaçlandırma Günü’nde Erciyes’e 3 bin fidan ...
Develi'de “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” etkinliği
YEREL HABERLER Develi'de “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” etkinliği
Melikgazi Belediyesi bin 111 fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi bin 111 fidanı toprakla ...
Yahyalı’da 5 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yahyalı’da 5 bin fidan toprakla buluştu
Kocasinan’da bin 111 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kocasinan’da bin 111 fidan toprakla buluştu
Küçük koşucular parkuru gözyaşlarıyla tamamladı
YEREL HABERLER Küçük koşucular parkuru gözyaşlarıyla tamamladı
Hikmet Karaman açıkladı: "Karagümrük maçının ardından istifamı verdim" Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Maçtan sonra taraftarın karşısına gittim. Hiçbir hoca gidemez. Ben gittim. ‘İstemiyorsanız ben gidiyorum’ dedim. İçeri girdim ve istifamı verdim" Kayserispor İkinci Başkanı Ali Çamlı: "Ali Naibi ile yolları ben ayırdım, hiç kimse bu konuda müdahil olmadı"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman açıkladı: "Karagümrük maçının ardından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.