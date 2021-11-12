Erciyes'te gerçeğini aratmayan tatbikat Teleferikte mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda, sezon öncesinde gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği teleferikte mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kısa sürede kurtarıldı.

Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı’da düzenlenen tatbikata, Kayseri Erciyes AŞ, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, 112, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin katılımları ile gerçekleşti. 60 ekibin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği teleferikte mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Siren sesleri ile alana gelen ekipler, kısa süre içerisinde koordine olarak teleferikte mahsur kalan vatandaşların yanına ulaştı. Vatandaşlar, güvenli bir şekilde teleferikten indirilerek aşağıda bekleyen ekiplere teslim edildi.

Tatbikat hakkında bilgiler veren Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımları neticesinde Türkiye'nin en büyük ve en güçlü kayak merkezi haline gelen Erciyes'teyiz. Her zaman vurguladığımız 'güvenli kayak merkezi' sloganının bir ispatı olarak bugün bir tatbikatımızı burada gerçekleştirdik. Kurulduğumuz günden bugüne kadar bu tatbikatları periyodik olarak sürdürüyoruz. Erciyes bugün de yine başarılı bir tatbikata sahne oldu. Burada bize destek olan tüm ekiplerimize teşekkür ederim. Konu Erciyes olduğunda tek vücut, tek yumruk olabiliyoruz. Güzel bir kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladık. Bununla alakalı da senaryo gereği tesiste kalan misafirlerimizi jandarmayla birlikte güvenli ve hızlı bir şekilde indirdik. Bununla alakalı tatbikatlarımız, çalışmalarımız ve eğitimlerimiz devam ediyor. Sezon öncesi yaptığımız bu tatbikatla da sezona hazır olduğumuzu göstermiş olduk. Misafirlerimizi Türkiye'nin en güvenilir kayak merkezine davet ediyoruz. Özlediklerini biliyoruz, onları bu kış burada ağırlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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