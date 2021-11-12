Başkan Palancıoğlu, dünya ikincisi Hayriye Türksoy Hançer'i tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İtalya’nın Jesolo kentinde düzenlenen 2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Hayriye Türksoy Hançer için bir tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Palancıoğlu, yayınlamış olduğu mesajda, "İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen 2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Hayriye Türksoy Hançer’in başarısından son derece gurur duyduk, onurlandık. Kayserimiz için bir övünç kaynağıdır. Azmin ve disiplinli çalışmanın sonucudur. Kayseri için sporda, bilimde, edebiyatta, sanatta birçok başarının arka arkaya gelmesi bir övünç kaynağıdır" dedi.

Kayseri Belediyeleri olarak spor tesislerinin yapılmasının, spor ve sporcuya önem verilmesi ve yatırımlar yapılmasının bu başarılarda büyük payı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şahsı ve hemşerileri adına dünya ikincisi olan Hayriye Türksoy Hançer’i kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.

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