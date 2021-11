"Tableti telefonu bırak, doğaya can kat” dediler, fidan diktiler

İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Ağaçlandırma Günü'nde 'Tableti telefonu bırak, doğaya can kat' sloganı ile fidan dikti.

İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Ağaçlandırma Günü'nde farklı bir etkinliğe imza attı. 'Tableti Telefonu Bırak, Doğaya Can Kat' sloganı ile Erciyes'te düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akın ve sağlık çalışanları fidan ekti.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, “11.11.2021’de ‘Geleceğe nefes, dünyaya nefes’ temasıyla bugün Erciyes Dağı’nın eteklerindeyiz. Fidan dikme etkinliğine katıldık. Bizde Sağlık Bakanlığı olarak ‘tableti telefonu bırak, doğaya can kat’ diyoruz. Pandemi dolayısıyla eve kapandık. Evde geçirdiğimiz süre arttı. Buna bağlı olarak da gerek çocuklarımızda gerekse gençlerimizde dijital bağımlılık gelişti. Bundan kurtulmanın çeşitli yolları var. bizimde bu şekilde hareket etmemiz dolayısıyla etrafımızdaki hem çocukları korumak hem de gençlerimizi korumak anlamında bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

