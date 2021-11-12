Develi'de "Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulaması

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İçişleri Bakanlığı’nın ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ sloganı ile başlattığı etkinlik kapsamında, Develi İlçe Emniyet binası önünde uygulama yapıldı.

Düzenlenen uygulamada vatandaşlara emniyet kemeri takma konusunda bilinçlendirici uyarılar yapılırken, aynı zamanda çikolata ikram edildi.

Uygulamaya katılan Develi İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk, "Türkiye genelinde yapılan Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyasında emniyet kemeri uygulaması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da emniyet kemerlerini takarak hayat kurtarabilmesi için uyarılarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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