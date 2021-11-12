Develi'de gençlik buluşmaları devam ediyor

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Develi İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 'Gençlik Buluşmaları' Programı sürüyor.

Develi İlçe Müftülüğü Gençlik buluşmaları kapsamında Develi gençlik merkezinde gençlere yönelik düzenlenen faaliyetler ve sohbetler devam ediyor. Bu haftaki programda Develi ilçe Müftülüğü gençlik faaliyetlerinden sorumlu İmam Mustafa Bozbeyü "Arkadaş için ne yapılır" konulu sohbet yaptı,

Sohbetin ardından gençlere çiğ köfte ikramında bulunuldu.

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