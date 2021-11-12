İstediği ilacı yazmayan aile hekimine saldırdı; o anlar kamerada



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde H.Ö., istediği ilacı yazmayan aile hekimi Celal Naci Gökçınar'a saldırıp, darbetti. O anlar ise sağlık merkezinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Melikgazi ilçesindeki Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö., aile hekimi Celal Naci Gökçınar'dan istediği ilacı yazmasını talep etti. Gökçınar'ın, H.Ö.'nün isteğini kabul etmemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö., aile hekimini darbetti. Kavgayı sağlık çalışanları ile vatandaşlar ayırdı. Gökçınar'ın vücudunun bazı kısımlarında morluklar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aile hekimi Gökçınar, saldırgan H.Ö.'den şikayetçi oldu. Polis, H.Ö'yü gözaltına aldı.

Öte yandan yaşanan olay, aile sağlığı merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-11-12 22:31:13



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