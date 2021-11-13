Amatör’de hakemler belli oldu

Süper Amatör Küme A ve B Grupları yarın oynanacak olan 3. Hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 20212022 sezonunda oynanan ilk 2.hafta maçları ile geride kaldı. Süper Amatör Küme’de 3.hafta müsabakalarının tamamı yarın oynanacak. Hem A Grubunda hem de B Grubunda oynanacak olan kritik karşılaşmalar ile heyecan tüm hızıyla devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Tomarza Belediyespor Buğdaylıspor Kemal Hattatioğlu

Özvatan Gençlikspor Kayseri Şekerspor Süha Adıyaman

Kayserigücü FK Esentepespor Esat Sabuncu

Erciyes Esen Makina Kocasinan Şimşekspor Mehmet Ekmekyermez

Kayseri Yavuzspor Gençlerbirliği Ramazan Haymana

Amaratspor Kocasinan Ülküspor Hüseyin Otyakmaz

Hacılar Erciyesspor OSB Atletikspor Ahmet Çıtak

Gültepespor Talas Anayurtspor Necati Selçuk Şahin

Erciyes Reşadiye Gençlik Kayseri Yolspor Ahmet Ulu

Sanayi Esnafspor Başakpınar Belediyespor Rıza Öztürk

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