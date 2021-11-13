Amatör’de hakemler belli oldu

Süper Amatör Küme A ve B Grupları yarın oynanacak olan 3. Hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 20212022 sezonunda oynanan ilk 2.hafta maçları ile geride kaldı. Süper Amatör Küme’de 3.hafta müsabakalarının tamamı yarın oynanacak. Hem A Grubunda hem de B Grubunda oynanacak olan kritik karşılaşmalar ile heyecan tüm hızıyla devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Tomarza Belediyespor Buğdaylıspor Kemal Hattatioğlu
Özvatan Gençlikspor Kayseri Şekerspor Süha Adıyaman
Kayserigücü FK Esentepespor Esat Sabuncu
Erciyes Esen Makina Kocasinan Şimşekspor Mehmet Ekmekyermez
Kayseri Yavuzspor Gençlerbirliği Ramazan Haymana
Amaratspor Kocasinan Ülküspor Hüseyin Otyakmaz
Hacılar Erciyesspor OSB Atletikspor Ahmet Çıtak
Gültepespor Talas Anayurtspor Necati Selçuk Şahin
Erciyes Reşadiye Gençlik Kayseri Yolspor Ahmet Ulu
Sanayi Esnafspor Başakpınar Belediyespor Rıza Öztürk
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.