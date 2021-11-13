Kayseri'de 29 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Olcay DÜZGÜNHarun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de hakkında kesinleşmiş 29 yıl 2 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezası bulunan Ş.T. (35), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' suçundan 29 yıl 2 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezası bulunan Ş.T.'nin Melikgazi ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.T., işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Harun Reşit SERBEST

2021-11-13 10:39:44



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