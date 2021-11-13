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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saadettin amcaya helikopterli müdahale

İHA

Saadettin amcaya helikopterli müdahale

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan yaşlı adam, helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde geçirdiği enfeksiyon nedeniyle septik şoka giren 73 yaşındaki Saadet Yılancı'nın durumu ağırlaştı. İlçe devlet hastanesinden ambulans ile helikopter pistine getirilen Yılancı, buraya inen ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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