Saadettin amcaya helikopterli müdahale

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan yaşlı adam, helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde geçirdiği enfeksiyon nedeniyle septik şoka giren 73 yaşındaki Saadet Yılancı'nın durumu ağırlaştı. İlçe devlet hastanesinden ambulans ile helikopter pistine getirilen Yılancı, buraya inen ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.