Değer Gençlik Başkan Büyükkılıç ile ders başı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş’nin (KAYMEK), gençliğe yönelik yürüttüğü projeler arasında yer alan Değer Gençlik Projesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımıyla ders başı yaptı.

Genç dostu Büyükşehir’in Değer Gençlik Projesi’nin ilk dersi, KAYMEK TOKİ Beyazşehir Gençlik Merkezi’nde Başkan Büyükkılıç’ın katılımı ile başladı. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan ve öğrenciler katıldı.



“DEĞER ADI ALTINDA YAPILAN BU ÇALIŞMAYI ÇOK ANLAMLI BULUYORUM”

Değer Gençlik Projesi’nin ilk dersinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, değer adı altında yapılan çalışmayı çok anlamlı bulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Burada yapılan etkinlikleri yerinde değerlendirerek, gezerek, görerek, gerçekten hafta sonunun nasıl değerlendirileceğinin en güzel örneğini görmenin de mutluluğunu yaşadım. Amacımız bizleri seven güvenen siz dostlarımıza layık olma yolunda ekibimizle birlikte bir gayret içerisinde çalışma yapmak, bunu sağlarken Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile dayanışma içerisinde her türlü fedakârlığı yaparak ne gerekiyorsa birlikte insanlarımızın mutluluğu için gayret göstermek. İyi bir noktadayız Allah’a şükürler olsun. Daha fazlasını üretmek, oluşturmak, gençlerimize vermek adına da gayret içerisindeyiz. Hafta içerisinde değişik kurslarımızın olduğu gibi hafta sonlarında da gençlerimize yönelik ‘değer’ adı altında yapılan bu çalışmayı çok anlamlı buluyorum. Ödüller almış bir belediyeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden genç dostu şehir ödülünü almak suretiyle de adeta gençlerin sözcüsü, gençlerin evi konumuna gelen bir şehir olarak anıldık.”



“ÖĞRENCİLERE YURT SORUNU OLUŞTURMAYAN YEGÂNE ŞEHİR KAYSERİ”

Başkan Büyükkılıç, genç dostu belediye olduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül aldıklarını hatırlatarak, “Malumunuz üniversitelerde yüz yüze eğitimde öğrencilerin yurt sorunu gündeme geldiğinde, sorun oluşturmayan yegâne şehir Kayseri olmuştur. Burada yine kurum ve kuruluşlarımızın dayanışması içerisinde güzel bir organizasyon sağlamak suretiyle gençlerimizin duygularını, taleplerini istismar etmeden onlara fırsat verme yönünde, elinden tutma yönünde, sahip çıkma yönünde iyi niyetli çalışma yaptık. Çok şükür iyi bir noktadayız. Herhangi bir ciddi manada sıkıntımız yok. Gecegündüz demeden ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Kısacası bize yakışan iş değişikliği ile dinlenin kültürü, inancı gereğince gayret içerisinde bulunmak” diye konuştu.



BÜYÜKKILIÇ, GENÇLERE HATIRLATMALARDA BULUNDU

Başkan Büyükkılıç, gerçekleştirilen projede sürekliliğin önemine işaret ederek, gençlere derslere devam etmeleri yönünde hatırlatmada bulundu ve şunları paylaştı:

“Değerli dostlar tabi bu imkânları sizlere sunarken sürekliliğin önemli olduğunu sevgili gençlerimize de özellikle hatırlatmak isterim. ‘Boşver nasıl olsa gitmesem de olur’ demek yerine ‘hiç olmazsa sosyalleşiyorum, orada özgüven içerisinde kendime bir kazanım sağlıyorum’ mantığı içerisinde mutlaka çalışmalara katılmalarını sağlamamız lazım. 320 saatlik bir çalışmadan söz ediliyor. Değişik alanlarda hakikaten hepsini ayrı ayrı gezdik, hem zihinsel hem bedensel gelişimi sağlayacak olan, hem de kültürel yönden zenginlik oluşturacak olan programlar organize edilmiş durumda. Biz bu açıdan inşallah gençlerimizin donanımlı, eğitimli ve gayreti bir şekilde yollarına devam etmelerini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Nezih bir ortamda, güvenli bir ortamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin marka haline gelmiş olan anlayışı içerisinde el ele gönül gönüle inşallah bu çalışmaları hep birlikte yapacağımıza ben inanıyorum. Öğretmenlerimize adeta sizlere adeta bir hamur niteliğinde verilen bu yavrularımızı eğitmeniz, onlara sahip çıkmanız, varsa ufak tefek aksaklıklar, hatalar hoşgörü ile yaklaşarak telafi etme yönünde gayret göstermenizi de beklediğimi buradan paylaşmak istiyorum. Ben bu güzel, anlamlı çalışma hayırlı uğurlu olsun diyor, gençlerimize başarılar diliyor, öğretmenlerimize teşekkür ediyor, bizlere de güvendikleri için velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum.”



BÜYÜKKILIÇ DERSE GİRDİ, GENÇLERLE TÜRKÜ SÖYLEDİ, SPOR YAPTI, AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

Değer Gençlik Projesi kapsamında gerçekleşen ilk derse katılan Büyükkılıç, gençlerle birlikte Gesi Bağları türküsünü söyledi. Daha sonra gençlerle spor yaparak basketbol oynayan Büyükkılıç, youtuber, Hüsni Hat, Ebru, robotik kodlama gibi derslere de girerek çalışmaları izledi. Başkan Büyükkılıç sonrasında ise tesisin konferans salonunda gençler ve aileleri ile sohbet etti.



DEĞER GENÇLİK İLE YILDA 320 SAAT ÜCRETSİZ EĞİTİM

1417 yaş arası (9, 10 ve 11. sınıf) gençlerin haftada 2 gün, yılda toplam 320 saat ücretsiz olarak verilecek eğitimleri içeren Değer Gençlik Projesi ile çocuklar ve gençler, özel olarak tasarlanmış 7 ayrı atölyede 25 farklı alanda gerçekleştirilen robotik kodlamadan, diksiyon eğitimine, Kaligrafi ve Filografi’den dijital tasarımlara kadar hemen her alanda eğitimler alarak sosyal, sanatsal, kültürel ve kişisel gelişim sağlayacak.

