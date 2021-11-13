Nursaçan: “Kayseri sanayicisi demokrasi dersi verdi”

Kayseri OSB’nin mali genel kurulu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tahir Nursaçan, Kayseri sanayicisinin demokrasi dersi verdiğini ve herkesin bu dersi iyi okuması gerektiğini söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mali Genel Kurulu’nun çok önemli dersler içerdiğini ifade eden Tahir Nursaçan, “Sanayicilerimiz, Kayseri OSB’de irade ve idarenin sanayicide olduğunu bir kez daha göstermişlerdir” dedi. Nursaçan, Bakanlığımıza düşen bu iradenin gereğini yapmak, bizlere düşen de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da OSB’nin sahiplerine hizmet etmektir” diye konuştu.





“DİK DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEDİK”

İki yıldır yalan ve iftiralarla mücadele ettiklerini ve bu iftira odaklarının aslında tüm Kayseri’ye zarar verdiğini ifade eden Tahir Nursaçan, “Arkadaşlarımızla birlikte cansiperane hizmet ederken, her türlü hile ve oyun ile yolumuzu kesmeye çalışanlara boyun eğmedik ve dik duruşumuzdan taviz vermedik. Yalan ve iftiralarla bizlere çamur atmak isteyenlerin gerçek yüzünü mali genel kurulda herkes gördü” dedi.



“MALİ GENEL KURULDAN KAÇIYORSUNUZ DİYENLER, KENDİLERİ KAÇTILAR”

2019’da yaptıkları genel kuruldan sonra başlayan iftira kampanyası içerisinde sürekli genel kurul çağrısı yapıldığını hatırlatan Tahir Nursaçan, “Bizleri kamuoyu önünde sürekli ‘genel kuruldan kaçıyorsunuz’ diyerek suçladılar. Genel kurulumuzu yaptık. Kimlerin kaçtığını da hem sanayicimiz hem de kamuoyu gördü” dedi.



“OSB’DE TARİHE GEÇECEK YATIRIMLAR YAPTIK”

2015 yılında sanayicilerimizin teveccühü ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimine geldiklerini hatırlatan Tahir Nursaçan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçildiğimiz ilk gün Organize Sanayi Bölgesi’ni Sahiplenmeyeceğiz, Organize Sanayi Bölgesi’nin sahiplerine hizmet edeceğiz dedik. Bu anlayışla kolları sıvadık ve Allah biliyor çok çalıştık. Söylemekten gurur duyuyorum ki; Hangi kriteri ele alırsanız alın, hangi parametrelerle bir sıralama yaparsanız yapın ortaya çıkacak tüm sıralamalarda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Türkiye’nin ilk 3 OSB’si arasındadır. İhracatı 4 milyar dolara koşan ve ticaret ile adını birlikte yazdıran şehrimize Türkiye’nin en modern fuar merkezini kazandırdık. Kayseri’nin gurur duyması gereken bu eseri dahi karalamaya kalktılar. Fuar kendisini kira ile amorti etmez diyerek yıl hesapları yaptılar. Ülkemizin en modern fuar merkezine böyle bir yaklaşımda bulunmak tek kelimeyle aymazlıktır ve iş bilmezliktir. Fuarlar kâr elde etmek amacıyla kurulmaz. Fuarlar üreticimizin ve sanayicimizin ürünlerini tanıtmak ve yeni pazarlar bulmasına yardımcı olmak için kurulur. Bu fuara Organize Sanayi Bölgesi’nin akciğerinde ur diyenlerin aklında esen rüzgârları bilemiyoruz. Bu fuara atıl yatırım diyenlerin ufku da, aklı da dardır. Bu fuarı değersiz göstermeye çalışanlar ve kamuoyu bilsin ki, fuarımızın sadece arsa bedeli 150 milyon liradır. Hani diyorlar ya para nerede diye İşte para burada. Ufuk da burada, öngörü de burada, basiret de burada. Yatırım üstüne yatırım yaptık. Türkiye’nin en büyük Güneş Enerji Santralini Organize Sanayi Bölgesi’ne kazandırdık. Organize Sanayimize bizim dönemimizde yapılan 36,7 megavatlık dev bir santralimiz var. Türkiye’de başka örneği de yok. Buradan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne her yıl yaklaşık 10 milyon dolar da para geliyor. Biz Organize Sanayi Bölgemizin geleceğini teminat altına aldık. Peki değeri ne kadar güneş enerji santralimizin biliyor musunuz? Yaklaşık piyasa değeri 50 milyon dolar. Para nerede diyorlar ya. İşte para burada. Ufuk da burada, akılcılık da burada, basiret de burada. Başka ne yaptık? 670 öğrencili teknik koleji Milli Eğitimden büyük badireler sonrasında bünyemize aldık ve yaklaşık 2 bin 800 öğrenciye ulaştırarak OSB’ler içerisindeki en modern ve öğrenci sayısı en fazla koleji haline getirdik. Bunu da eleştirdiler. Kayseri OSB Teknik Koleji, alanında Türkiye’de tekdir, örnektir ve modeldir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tüm sanayiciler bu okul sayesinde öğrenci velilerinin duasını almaktadır. ‘Okul küçük, öğrenci sayısı fazla’ diyenler özel okullarda sınıf mevcutlarını isteseniz bile fazla tutamayacağınızı bilmezler mi? Bilirler ama işlerine gelmez.”



“VAKIF OSB’NİN VAKFIDIR”

İki yıldır pek çok yalanla karşılaştıklarını ifade ederek Kayseri OSB Teknik Koleji için kurdukları vakıftan da bahseden Tahir Nursaçan, “Bu vakıf eğitim ve vergi istisnasından yararlanmak için kurulmuştur. Ülkemizdeki ve şehrimizdeki özel okullara bakarsanız büyük bir kısmı vakıf okuludur. Okulumuzun daha modern bir okul olması ve daha da ötesi OSTİM Teknik Üniversitesi benzeri bir üniversite olması ufkuyla bu vakıf kurulmuştur. Vakıf senedinde Gerekli bütün tadilatlar yapılarak, Kayseri OSB Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulundan 7 kişi ve genel kurulda OSB Üyeleri arasından seçilecek 4 kişiyle birlikte toplam 11 kişilik mütevelli heyeti ile idare edilecektir. Bu konuda gerekli bütün formasyonlar ikmal edilerek resmi gazetede yayımlanmıştır. OSB Vakfının yegâne kurucusu Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğidir. Türkiye’nin bugün sadece yazılım alanında 400 bin elemana ihtiyacı var. Türkiye’nin bugün yüzbinlerce farklı alanlarda teknik elemana ihtiyacı var. Bu ihtiyacı gidermenin yolu da teknik üniversitelerden geçiyor. Bugün OSTİM’in teknik üniversitesi var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin teknik üniversitesi var. İzmir Ticaret Odası’nın teknik üniversitesi var. Eğer bizleri engellemeselerdi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin de teknik üniversitesi olurdu. Şahsi hedefleri olanların bu projelere aklı ermez. Bu projeler toplumsal hedefi olanların işidir. Çocukları için, torunları için vakıf kurdular dediler. Vakfa Organize Sanayi Bölgesi’nin mülklerini geçiriyorlar dediler. Diyenler yalancı ve müfteridir. Organize Sanayi Bölgesi’nin tüzel kişiliği vakıf kuramadığı için başlangıçta biz kurduk ve vakıf senedine OSB yönetimiyle birlikte vakıf yönetiminin değişeceğini açık bir şekilde yazdık. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin vakfa devredilmiş tek bir metrekare mülkü de yoktur” dedi.

Çok büyük hedeflerle yola çıktıklarını ve çok önemli eserlere imza attıklarını ifade eden Nursaçan, Kayseri ve Türkiye’ye yeni eserler kazandırmak için çalışırken engellendiklerini belirtti. Nursaçan şöyle devam etti:

“Dünyanın en büyük mimarı olan Mimar Sinan’ın şaheserlerinden Selimiye Camii’ni adeta Kayseri’ye getirdik. Hayırseverimiz Fevzi Mercan’ın da katkılarıyla yaptığımız Camimiz Kayseri’nin en önemli eserlerinden birisi olmuştur. Modern hizmet binamız, Ahi Evran’ın ismini verdiğimiz konferans salonumuz, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayicilerimizin güven ve gurur kaynağı olan itfaiye teşkilatımız, şehitlerimizin ismini yaşattığımız parklarımız, alt ve üst yapı yatırımlarımızla sanayicimizin ve Kayseri kamuoyunun gurur duyacağı bir üretim merkezi haline dönüştük. Hizmet binamızın hemen yanındaki bayrağımızı da, yaptığımız hizmet ve yatırımları da zirveye çıkardık. Önce İnsan, Öncü OSB dedik. Önder OSB, örnek Kayseri dedik. Bu hedeflerle çalıştık.”



“DUBAİ PROJESİ İÇİN DEVLETİMİZ İLK ETAPTA 27 MİLYON LİRA DESTEK VERDİ”

Açıklamasında Dubai Projesine de değinen Tahir Nursaçan, Dubai Projesi’nin devlet projesi olduğunu tekrarladı ve proje için Ticaret Bakanlığı’nın ilk etapta 27 milyon lira desteği gönderdiğini söyledi. Yol haritalarının Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için koyduğu 2023 hedefleri olduğunu vurgulayan Nursaçan, “İhracat hedeflerimize ulaşmak için Dubai Projesi’ni hayata geçirdik. Bir kez daha açık bir şekilde ifade ediyorum ki, Dubai Türkiye Ticaret Merkezi Projesi, devlet projesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile göreve geldikten sonra ilk 100 günlük hedefe ilişkin eylem planını açıklamıştı. Bu hedeflerden bir tanesi ticaret hacmini artırmak için Türkiye Ticaret Merkezi açılabilecek 35 yeni ülke ve şehir belirlenmesi hedefiydi. Dubai Türkiye Ticaret Merkezi, 100 günlük eylem planından sonra açılan ilk Türkiye Ticaret Merkezi olmuştur. Bu merkezin Dubai’de açılmasına Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin detaylı bir fizibilite raporundan sonra karar verilmiştir. Tekrar ediyorum. Dubai Türkiye Ticaret Merkezi devletimizin, Türkiye İhracatçılar Meclisinin ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin ortak bir projesidir. Dubai projesi devlet projesi değildir diyenler, devletimizin bu proje için vermesi gereken desteği verdirmemek için ellerinden geleni yapmışlardır. Bizler de hakkımız olanı almak için elimizden geleni yaptık. Ama çok zorlandık. Sonuçta devletimiz Dubai Projesi’ne vermesi gereken desteği verdi ve ilk etapta 27 milyon lira Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin kasasına girdi” diye konuştu.



“SANAYİCİMİZİN İRADESİNİN GEREĞİNİ BEKLİYORUZ”

2 yıldır yapılan yalan ve iftiralara sanayicilerin zerre tevessül etmediklerinin genel kurulda görüldüğünü vurgulayan Tahir Nursaçan, “Sanayicinin iradesine saygı göstermeyenler, mali genel kurulumuzdan ders çıkarmalıdırlar. Kayseri sanayicisi; öngörü sahibidir, ufku açıktır, sorgulayıcıdır, sorumluluk ve irade sahibidir. İradesini ne zaman, nasıl ve ne şekilde göstereceğini de bilir. Bu anlamda yalanlara değil bizlere inanan ve güvenen sanayicilerimize teşekkür ediyorum. İftiralara değil gerçeklere prim veren üretim sevdalılarına şükranlarımı ifade ediyorum. Boş laflara değil, yapılan hizmet ve yatırımlara değer veren sanayicilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu süreçte bizlere destek veren, dualarını esirgemeyen ve genel kurulumuzun hemen ardından binlerce telefon ve mesajlarla desteğini beyan eden Kayseri kamuoyuna minnetlerimi ifade ediyorum” dedi.

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