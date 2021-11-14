Akaryakıt istasyonu marketindeki bıçaklı soygun kamerada



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, elinde bıçakla akaryakıt istasyonuna girip market görevlisine açtırdığı kasadan 2 bin TL çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen perşembe akşamı Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Elinde bıçakla akaryakıt istasyonuna giren maskeli hırsız, market görevlisinden kasadaki paraları istedi. Görevlinin kasayı açmasıyla 2 bin TL'yi çalan şüpheli, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. 180 saatlik görüntünün izlenmesi neticesinde, hırsızlık olayını N.T.'nin yaptığı belirlendi. Şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evdeki aramada da N.T.'nin olay günü giydiği kıyafet ve yanındaki bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan N.T., polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yaşananların saniye saniye yansıdığı görüntülerde, markete giren N.T.'nin, görevlinin de içeri gelmesiyle, cebinden bıçağı çıkarıp tehditle kasadaki paraları aldığı yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-11-14 12:08:25



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