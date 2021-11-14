2650 metre yükseklikte kahvaltı ve yemek keyfi

İç Anadolu’nun en yüksek dağı olan Erciyes’te hizmet veren H2650 Cafe ve Restoran, misafirlerine 2650 metre rakımda teleferik içerisinde manzaralı kahvaltı ve yemek hizmeti veriyor.

Türkiye’nin en yüksek 5. ve İç Anadolu’nun en yüksek dağı olan Erciyes Dağı’nın Hacılar Kapı bölgesinde hizmet veren H2650 Cafe ve Restoran, misafirlerine teleferikte kahvaltı ve yemek hizmeti vermeye devam ediyor. 36 çeşit kahvaltı ve 60 çeşit dünya mutfağından yemek hizmeti verdiklerini söyleyen restoranın işletme müdürü Mehmet Büyükkeçeci, bütün vatandaşları manzaralı yemek keyfine beklediklerini söyledi. Restoranda verilen kahvaltı ve yemeklerin tamamen kendi elleriyle hazırladıkları doğal ürünler olduğunu söyleyen Büyükkeçeci, “Teleferikte kahvaltı hizmetimiz yaklaşık 2 yıldır mevcut. Yerli ve yabancı misafirlerimizi hem oksijen bolluğunda hem de Türkiye’nin en yüksek restoranı olma ünvanı ile bin metre rakımda ağırlıyoruz. Gondol içerisinde şehir manzarası eşliğinde kahvaltı hizmetimiz var. Hem yöresel hem de dünya mutfaklarından yemek çeşitlerimizle misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. İlk hizmet verildiği günden bugüne hem Kayseri halkımızın, hem şehir dışından hem de yurt dışından gelen misafirlerimiz bayağı ilgi gösterdiler. Bu şekilde hem yaz hem de kış faaliyetlerimiz devam ediyor. Türkiye’de de bir ilkiz ve iddialıyız. Ürünlerimiz tamamen doğal, kendi el yapımımız olan ürünlerimiz. Yaklaşık 36 çeşit kahvaltımız mevcut. 60 çeşide yakın da yemeklerimiz mevcut. 2650 metre rakımda hem kahvaltı hem de yemek keyfini teleferiğin içerisinde gezerek, keyifli bir şekilde bol oksijen ve şehir manzarası eşliğinde kahvaltı ve yemek yemek isteyen misafirlerimizi Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’daki tesisimize bekliyoruz” dedi.

Eşi ile teleferikte kahvaltıya gelen Cengiz Kollugil, “Daha önce Kayseri’nin en yüksek restoranına sık sık kahvaltıya ve günün yorgunluğunu atmak için kahve içmeye gelirdim. Buraya geldiğimizde teleferikte kahvaltı hizmetinin olduğunu öğrendim ve eşimle beraber bu hizmetten faydalanmak istedim. Muhteşem bir hizmet. Karşınızda Erciyes manzarası, arkanızda Kayseri manzarası ve doğa ile baş başasınız. Umduğumdan daha fazlasını buldum ve çok memnun oldum. Hizmet çok güzel, kahvaltı da çeşit olarak muhteşem. Tüm Kayseri'deki arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Tamamı ile doğa ve manzarayla baş başa dinlenerek kahvaltı yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Eşinin kendisine sürpriz yaparak teleferikte kahvaltıya getirdiğini söyleyen Ayfer Kollugil ise, “Eşim bana sürpriz yaptı buraya getirerek ve çok mutlu oldum. Hizmet ve çeşitler çok güzel. Ev reçelleri, ev peynirleri ve yöresel peynirler var. Çok memnun kaldım. Herkese de tavsiye ediyorum, eşlerini buraya kahvaltıya getirsinler. Özellikle teleferikte kahvaltı yapmak muhteşem bir şey” dedi.

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