TVF Erkekler 1. Lig 6. Hafta TED Ankara Kolejliler: 0 - Develi Belediyespor: 3

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Develi Belediyespor ligin 6. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Dürüme TED Ankara Kolejliler takımını 30 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, ligin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı rakibi Dürüme TED Ankara Kolejlileri 30 mağlup ederek grupta üst üste dördüncü galibiyetini aldı. 16 puana ulaşan Develi Beeldiyespor ikinci sıraya yerleşti.

Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu

Hakemler: Yasin İlhan xx, Erken Yıldırım xx

Dürüme TED Ankara Kolejliler: Mert Sönmezgül x, Bahadır Morgil x, Sabit Karaağaç x, Hasan Hüseyin Mermer x, Burak Seçilmiş x, Rahmi Çağlar Aksoy x, Burak Sağlam x, Zafer er x, Cihan Kırıcı x, Alp Kayra Aydın x, Mahircan Tosun x

Develi Belediyespor: Gökhan Çatal xxx, Mert Tetik xxx, Hasan Balcıoğlu xxx, Tarık Hepsen xxx, Anıl Tokat xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Fatin Ürün xxx, Bünyamin Aslan xxx, Aleksandr Kovalev xxx, Fernando Pires xxx, Yusuf Erdem xxx, Berkan Eryüz xxx, Oktay Tetik xxx, Çağatay Durmuş xxx

Setler:

1.Set: 2125 (Develi Belediyespor lehine)

2.Set: 2325 (Develi Belediyespor lehine)

3.Set: 2025 (Develi Belediyespor lehine)

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