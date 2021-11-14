TVF Erkekler 1. Lig 6.Hafta Melikgazi Belediyespor: 3 - Haliliye Belediyespor: 2

Melikgazi Belediyespor ligin 6. haftasında evinde Haliliye Belediyespor’u 32 yenerek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 6.haftasında konuk ettiği rakibi Haliliye Belediyespor’u zorlu geçen müsabaka sonunda 32 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Eser Türkoğlu xx, Ömer Acıcı xx
Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç xx, Mustafa Sızlağ xx, Mehmet Can Ağırbaş xx, Burak Enes Aktürk xx, Berke Tan xx, Emincan Kocabaş xx, Ömer Yusuf xx, Yusuf Olgun xx, Muhammed Balamir xx, İsmajli Shkeqın xx, Can Kurtuluş gümüş xx, Abdullah Belik xx
Haliliye Belediyespor: Tunahan Yıldız xx, Yiğit Korkut xx, Mert Mete Üstoğlu xx, Aziz Demir xx, Hakan Kemerli xx, Görkmen Can Gündüz xx, Enes Tuncer xx, Okan Savaş xx, Alparslan Koç xx
Setler:
1.Set: 2225 (Haliliye Belediyespor lehine)
2.Set:2522 (Melikgazi Belediyespor lehine)
3.Set: 1825 (Haliliye Belediyespor lehine)
4.Set: 2519 (Melikgazi Belediyespor lehine)
5.Set: 1715 (Melikgazi Belediyespor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.