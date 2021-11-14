Ekim ayında hizmet dolu Melikgazi

Dolu dolu bir Ekim ayı geçiren Melikgazi Belediyesi kentsel dönüşüm, okul, sağlık merkezi ve cami gibi yeni projelerin temelinden, yeni yol ve park yapımına kadar birçok hizmeti Melikgazililer ile buluşturdu.

Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için birçok hizmeti ve projeyi gerçekleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ekim ayında ilçemizde birçok yatırım için temel attık, seri ve konforlu yeni yollar yaptık. Yeni park çalışmalarından, sosyal yaşam merkezlerine kadar birçok hizmetimiz tamamlanmak üzere yapımı devam ediyor. Kış gelmeden birçok hizmet ilçemizde hayat bulacak. Yeni yollar kapsamında, Mimarsinan OSB yolu, Anafartalar Caddesi, Köşk Caddesi, Erenköy, Keykubat Mahallesi gibi 100’ün üzerindeki yerlerde yeni yol ve kaldırım çalışmaları yaptık. Projelerle ve yatırımlarla dolu dolu bir ekim ayı geçirdik. Hava şartları müsaade ettiği sürece Kasım ayında da çalışmalarımız ve yatırımlarımız artarak devam edecek. Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçemize yeni ve nitelikli sosyal tesisler kazandırarak Demokrasi Mahallesinde yapımına başladığımız Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi hızla tamamlanıyor. Kazım Karabekir Mahallesi’nde yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız da devam ediyor. Çevresindeki tarihi eserlere ve meydana gölge düşüren Büyükşehir Belediyesi Tarihi Şehir Kütüphanesi’nin yanında yer alan 5 katlı binanın yıkımını yaparak, tarihi siluetin ortaya çıkmasını sağladık. Belsin’de İsa Yusuf Alptekin Parkımızı yenileyerek, yaz kursları futbol branşında eğitim alan çocuklarımız turnuva düzenledik. Erenköy Mahallesi’nde hayırsever işbirliği ile yapımına başladığımız Saçmacı Cami’nin temelini, Altınoluk Mahallesi’nde Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi’nin ve Yeşilyurt Mahallesi’nde ise Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun temeli attık. Ayrıca nitelikli kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ederek Battalgazi Mahallesi'nde yapımına başladığımız 2 blok 73 daireden oluşan kentsel dönüşüm projesinin temelini attık. Şehrimizde çalışmalarımız devam ederken ülkemizin de menfaatlerini savunduğumuz Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu toplantısına katıldım. Toplantıda Türkiye’nin önceliklerini dile getirdim. Kısaca Ekim ayında hizmet dolu bir ayı geride bıraktık. Çalışmalarımız hayırlı olsun” dedi.

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