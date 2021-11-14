5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten 5 kişilik aile zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Leylak Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, 5 kişilik aile bireyleri baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Karbonmonoksitten etkilenen aile bireyleri ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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