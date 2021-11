Başkan Çolakbayrakdar: “Dikilen her ağaç geleceğe miras kalacak” Türk Kızılay gönüllüleri Kocasinan’da ağaç dikti

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türk Kızılay gönüllüleri ile birlikte Yakut Mahallesi’nde 200 çam ve meyve ağacını toprakla buluşturdu.

Türk Kızılay gönüllüleri ile birlikte Yakut Mahallesi’nde ağaç dikme etkinliğine katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için her yıl olduğu gibi bu yıl da hedeflenen 100 bin ağacın yıl sonuna kadar toprakla buluşacağına dikkat çekerek, “İnşallah hep beraber şehrimizin her bir köşesini yeşillendireceğiz. Belediye olarak en önemli hizmetlerin başında gelen ve olmazsa olmazımızım olan ağaçlandırma çalışmalarıdır. Özellikle parklar yapıyoruz ve çocuklarımız, gençlerimiz ile yetişkinlerimiz buralarda keyifli vakit geçiriyor. Ayrıca ilçemize her yıl 100 binden fazla ağaç dikiyoruz. Bugün burada diktiğimiz ağaçlar, bizden sonraki kuşaklara miras olarak kalacak. Herkesin emeğine sağlık. Yemyeşil bir Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek olan ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kızılay gönüllülerinin yoğun ilgi gösterdiği Yakut Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte çam ve meyve ağaçlarından oluşan 200 ağaç toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan Kızılay gönüllüleri düzenlenen ağaç dikme etkinliğinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.