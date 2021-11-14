Sobadan sızan gazdan 7 kişi zehirlendi

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 7 kişi, zehirlendi.

Olay, Melikgazi ilçesi Leylak Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Yunus Ü. (30), Leyla Ü. (30), Zehra Y. (23), Sadiye P. (55), Fatma P. (21), Mevanur Y. (3) ve Berat Ü. (5) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, zehirlenen 7 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-11-14 14:49:02



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