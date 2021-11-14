Kayserispor ile Sivasspor hazırlık maçında berabere kaldı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan hazırlık maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Milli maç nedeniyle lige verilen arada Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor hazırlık maçı oynadı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor'un golünü 9'uncu dakikada Carlos Mane atarken, Sivasspor'un golünü ise 65'inci dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-11-14 18:38:55



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