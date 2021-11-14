Hazırlık maçı: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 1

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Sivasspor lige verilen milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 11 bitti.

Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 11 tamamlandı. Kayserispor’un golünü 10. dakikada Carlos Mane atarken, Demir Grup Sivasspor’un golünü ise 65. dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.



Stat: Kadir Has Stadı

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Mustafa Savranlar, Furkan Ulu

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (İlhan Parlak dk. 46), Lionel Carole, Dimitrios Kolovetsios, Yasir Subaşı, Gustavo Campanharo (Olivier Kemen dk. 46), Miguel Cardoso (Mustafa Pektemek dk. 46), Carlos Mane, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Joseph Attamah

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Camara, Ahmet Oğuz, Ziya Erdal (Erdoğan Yeşilyurt dk. 46), Azubeike, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Ulvestad, Pedro Henrique, James

Goller: Carlos Mane (dk. 10) (Yukatel Kayserispor), Ulvestad (dk. 65) (Demir Grup Sivasspor)

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