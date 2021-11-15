Kayseri Süper Amatör Küme’de 3. Hafta tamamlandı

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Kayseri Süper Amatör Küme'de dün oynanan 3. hafta müsabakaları ile heyecan devam etti. Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu 10 karşılaşma oynadı ve 3. hafta geride kaldı.



3. haftada oynanan 10 müsabakada tam 43 gol atıldı. 3. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

Kayserigücü FK 21 Esentepespor

Gültepespor 35 Talas Anayurt Spor

Erciyes Esen Makina 21 Kocasinan Şimşekspor

Başakpınar Belediyespor 31 Sanayi Esnafspor

Yavuzspor 24 Kayseri Gençlerbirliği

Erciyes Reşadiye Gençlik 21 Kayseri Yolspor

Tomarza Belediyespor 62 Buğdaylıspor

Özvatan Gençlikspor 14 Kayseri Şekerspor

Hacılar Erciyesspor 11 OSB Atletikspor

Amaratspor 10 Kocasinan Ülküspor

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