Kayseri Süper Amatör Küme’de 3. Hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de dün oynanan 3. hafta müsabakaları ile heyecan devam etti. Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu 10 karşılaşma oynadı ve 3. hafta geride kaldı.
3. haftada oynanan 10 müsabakada tam 43 gol atıldı. 3. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:
Kayserigücü FK 21 Esentepespor
Gültepespor 35 Talas Anayurt Spor
Erciyes Esen Makina 21 Kocasinan Şimşekspor
Başakpınar Belediyespor 31 Sanayi Esnafspor
Yavuzspor 24 Kayseri Gençlerbirliği
Erciyes Reşadiye Gençlik 21 Kayseri Yolspor
Tomarza Belediyespor 62 Buğdaylıspor
Özvatan Gençlikspor 14 Kayseri Şekerspor
Hacılar Erciyesspor 11 OSB Atletikspor
Amaratspor 10 Kocasinan Ülküspor
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.