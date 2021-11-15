Hürriyet MTAL evinde hata yapmadı

Hürriyet MTAL Spor Kulübü ligin 3. haftasında evinde oynadığı maçta Konya Büyükşehir Belediyespor’u 30 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 4. Grupta mücadele eden Hürriyet MTAL Spor Kulüp, evinde konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor’u 30'lık net bir skorla yenerek ikinci galibiyetini aldı. Atatürk Spor Salonunda oynanan zorlu karşılaşmada rakibi karşısında ilk seti 2520, ikinci seti 2521 ve üçüncü seti 2523 kazanan Hürriyet MTAL 3 maçında ikinci galibiyetini aldı. Sezona Konya deplasmanında Gezlevispor’u yenerek başlayan Hürriyet MTAL ikinci haftayı ise maç yapmadan BAY olarak geçti.
Hürriyet MTAL ligin 4.haftasında bir diğer Kayseri takımı Şahinspor ile karşı karşıya gelecek.
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