Kayseri'de 2021 yılı Ekim ayında 2 bin 789 adet konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; kentte Ekim ayında 2 bin 789 konutun satıldığı bildirildi.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla Kayseri'de toplam konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak ve bir önceki aya göre yüzde 11,2 azalarak 2 789 adet olduğu bildirildi. Açıklamada; "Kayseri 2 bin 789 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 2 pay aldı. Türkiye genelinde 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 14,9 artarak ve bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalarak 137 bin 401 adet oldu. 2021 yılı Ekim ayında Kayseri ilinde satılan konutlardan ipotekli olarak satılanların oranı yüzde 16,8 oldu. İpotekli satılan

konutların oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 468 adet olmuştur. Türkiye genelinde Ekim ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 28 bin 49 oldu. Toplam

konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ekim ayında Kayseri'de satılan konutların 830 adedi ilk defa satılırken, bin 959 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi" denildi.

Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre; Kayseri'de 2021 yılı Ekim ayında toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,8 iken; ikinci el satışların payı ise yüzde 70,2 olarak gerçekleştiği belirtildi. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5, ikinci el satışların payı ise yüzde 69,5 oldu. 2021 yılı Ekim ayında Kayseri'de ikinci el olarak satılan konutların oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 artarak bin 959 adet oldu. Türkiye genelinde ise ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 95 bin 487 olarak açıklandı.

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