Elit Akademi U16 Ligi Kayserispor: 1- Adanaspor: 1

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Elit Akademi U16 Ligi 6.Grupta mücadele eden Yukatel Kasyerispor, sahasında oynadığı maçta Adanaspor ile 11 berabere kaldı.

Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk yarıyı 10 önde tamamlayan sarı kırmızılılar karşılaşmanın uzatma dakikalarında Miraç Akay’ın attığı gole engel olmadı ve sahadan 11 berabere ayrıldı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hacı Güverti xx, Yakup Aksoy xx, Murat Ahi xx

Yukatel Kayserispor U16: Yahya Berat Alemdar xx, Ahmet Öztürk xx, Korkmazcan Dernek x, Mustafa Tarık Obut xx, Batuhan Özgan xx, Resul Ekrem Sakarya xx (Umut Türk dk. 73 x), Fuat Çağkan Batır xx (Bekir Kaan dk. 73 x), Necip Özer x (Orkun Temir dk. 46 x), Arda Hasan Öğretir xx, Emin Burak Dursun x Mahmuthan Polat dk. 46 x), Yusuf Tümkaya x (Alperen Öztaş dk. 65 x)

Adanaspor U16: Kaan Güner x, Kemal Akça x, Ali Niyazi Ekizoğlu x, Faruk Arsal x (Dk.67 Doğukan Başdinkçi x), Samet Emlik xx, Muhammed Arda Çelik x (Serkan Ulaştırıcı dk. 46 x), Arda Veysel Uzun x (Aytekin Ayyıldız dk. 67 x), Hüseyin Çiçek xx, Muhammet Arda Özşahin x, Hakan Yunmak x, (Mert Kozan dk. 72 x), Miraç Akay xx

Goller: Batuhan Özgan (Dk.38) (Yukatel Kayserispor U16), Miraç Akay (Dk.90+3) (Adanaspor U16)

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