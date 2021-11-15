Yasadışı avlananlara para cezası

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, yasadışı av yaptığı belirlenen 6 kişiye para cezası yazıldı.

Ekiplerin farklı noktalarda yaptığı hafta sonu koruma kontrolünde, 6 kişinin yasa dışı av yaptığı tespit edildi. Develi ve Pınarbaşı ilçelerinde yasa dışı av yaptıkları belirlenen yasadışı avcılara belgesiz ve yasak sahalarda av yapmaktan 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 5 bin 200 TL idari yaptırım cezası yazıldı.

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