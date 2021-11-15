Özge Yılmaz, Ece Haraç çifti Avrupa Şampiyonu oldu

1014 Kasım 2021 tarihleri arasında Belçika'nın Spa şehrinde gerçekleşen U21 Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Milli Sporcular Özge Yılmaz ve Ece Haraç çifti, Avrupa Şampiyonu oldu.



Milli Sporcular Özge Yılmaz Ece Haraç çifti, Sırp rakibi Sabina SurjanTijana Jokic çiftini 32 yenerek U21 Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyon sporcuları tebrik ederek, "Milli sporcularımızı kutluyorum. Daha önce birçok başarıya imza atmış Kayseri’de alt yapıdan yetişerek bizleri gururlandıran Özge Yılmaz’ı ve çiftlerde takım arkadaşı olan milli sporcumuz Ece Haraç kızımızı, antrenörümüz Kemal Balım’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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