U19 Süper Ligi 3. Hafta Altay: 1 - Kayserispor: 2

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

U19 Süper Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 3.haftasında İzmir deplasmanından galibiyetle döndü. Deplasmanda Altay’ı 21 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan sarı kırmızılılar maç sonrası büyük sevinç yaşadı.



Stat: İzmir Gümüldür Sahası

Hakemler: Yusuf Karamercimek xx, Eren Salbaş xx, Hasan Turcan xx

Altay U19: Mustafa Çalışkan xx, Ali Solmaz xx, Kerem Gül xx, Tugay Gündem xx, Mehmet Gökçe xx, (Berk Demir x dk 70), Ege Parmaksız xx, (Mehmet Gündüz x dk 63), Erdem Özcan xx, (Enes Yetkin x dk 70),Azad Yazıl xx, (Salih Oktay x dk 62), Onur Efe xx Cem Özgener xx, Deha Süngü xx, (Muhammet Yılmaz x dk 55)

Yukatel Kayserispor U19: Abdulkadir Taşdan xx (Umut Eren Tunç xx dk 46), Yusuf Tuna Erakay xxx, Hamza Şahbaz xxx, Enes Koçoğlu xxx, Talha Karataş xxx, Halil Can Durmuş xxx, (Berat Eskin x dk 78),Hayrullah Erkip xxx, (Ahmet Kağan Malatyalı x dk 88), Kürşat Babamoğlu

xxx, Muhammed Bilal Soylu xx, (Berkan Aslan x dk 67) Emin Can Uysal xxx, (Bilal Ceylan x dk 88), Ethem Balcı xxx

Goller: Tugay Gündem dk 45 (Altay U19), Emin Can uysal dk 12, Ethem Balcı dk 61 (Yukatel Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Ethem Balcı, Berat Eskin, Kürşat Babamoğlu (Yukatel Kayserispor U19)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.