Kayseri'de saldırıya uğrayan aile hekimi yaşadıklarını anlattı



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, istediği ilacı yazmadığı için Halil Ö. tarafından darbedilen aile hekimi Celal Naci Gökçınar, "Karşıda eşim oturuyordu. Eşime bir şey olmasın diye arada ona sarıldım ve yumruk yedim" dedi.

Olay, 12 Kasım Cuma günü, saat 08.30 sıralarında Melikgazi ilçesindeki Hacı Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Ö., aile hekimi Celal Naci Gökçınar'dan istediği ilacı yazmasını talep etti. Gökçınar, Halil Ö.'nün isteğini reddedince tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Halil Ö., aile hekimini darbetti. Kavgayı sağlık çalışanlarıyla halk ayırdı. Gökçınar'ın vücudunun bazı kısımlarında morluklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aile hekimi Gökçınar, Halil Ö.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Halil Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SİZİN DOKTORLUĞUNUZA' DİYEREK ODADAN AYRILDI'

Yaşadıklarını anlatan aile hekimi Gökçınar, "O gün şahıs çocuğunu getirdi. Birkaç gün önce diş hekimine gitmiş. Diş hekimi antibiyotik yazmış ama bu kişiye kuzeni 'bu antibiyotik yanlış, sana yanlış ilaç vermişler' demiş. Sisteme baktım, çocuğun ayın 18'ine kadar ilaç elinde gözüküyor. 'SGK bu ilacı vermez, elinde aynı ilaç olduğu için bu ikisini birden alamazsınız' dedim. Bunun üzerine şahıs eczaneye gitti, eczacı hanım beni aradı. 'Siz yanlış ilaç verilmiş demişsiniz' dedi. 'Ben öyle demedim, o ilaç aynı, alamazsın dedim' diye konuştum. Eczacı 'biz de aynısını açıkladık ama hasta kabul etmiyor' dedi. Şahıs birkaç dakika sonra bana geldi ve 'hani ilacı alamıyordum' dedi. Ben de 'bu antibiyotik, reçetesiz alamazsın, eczane zaten veremez' dedim. Sonra 'sen ne biçim hekimsin, sizin doktorluğunuza' diyerek kapıyı çarpıp odadan çıktı. 'Benim hekimliğime laf edemezsin' dedim ve birkaç saniye sürmeden kapı tekmeyle geri açıldı. Karşıda eşim oturuyordu. Eşime bir şey olmasın diye arada ona sarıldım ve yumruk yedim. O sırada arkadaşlar geldi, şahsı benden uzaklaştırdı. Ben ne onun çocuğunu muayene ettim, ne de benden muayene talebi vardı. Olay, ilacın markasını beğenmemekten dolayı kaynaklandı" diye konuştu.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET ARTTI'

Gökçınar, "Şikayetçi oldum. Hem Bakanlığın avukatı hem de özel avukatım bu meseleyi takip ediyor. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına şiddet daha da arttı. İnternette yapılan yorumlarda görüyoruz. Cephedeki askerleri örnek veriyorlar. Hiçbir asker cepheye eşini çocuğunu götürmez. Hiçbir asker düşmanı evine götürmez, benim çocuğum Covid atlatmış. Bizim düşmanımız gizli. 'Doktor acil destek' diye bir grup kurduk. Ben de Kayseri İl temsilcisiyim. Bu grubun amacı da pandemide yalnız kalan doktor ve ailelerine yardım etmektir. Artık kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ İNSANLARA YARDIM ETMEK'

Sağlık çalışanlarına güvenilmesi gerektiğini söyleyen Gökçınar, "İnsanlar bilgi birikimimize güvensin. Biz sadece insanları değil, canlıları seven kişileriz. Bizim amacımız insanlara yardım etmek, onlara zarar vermek değil. Verdiğimiz kararlarda hep onların iyiliğini düşünüyoruz, farkında olmadıkları şeyleri de düşünerek iyiliklerini düşünüyoruz. Yaptığımız her şey onların iyiliği için" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-11-15 15:40:07



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