Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü

İHA

Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Çatakdere Mahallesi Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ve beraberindeki mahalle sakinlerini makamında kabul etti. Muhtar Karabulut ve mahalle sakinleri Başkan Büyükkılıç’a Çatakdere yolunu hizmete açtığı için teşekkür ederken Büyükkılıç ise “Hangi köyümüzde bir kardeşimizin tek başına bir talebi de olsa onu önemseriz” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette mahalle muhtarı Karabulut ile mahalle sakinlerini ağırlayarak, onların talep ve isteklerini dinleyip, yapılan hizmetler hakkında da bilgiler verdi.

“BİR KARDEŞİMİZİN TEK TALEBİ DAHİ OLSA ONU ÖNEMSERİZ, ONA GÖRE HİZMETLERİMİZİ YAPARIZ”
Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Biz ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle hangi mahallemizde, hangi köyümüzde bir kardeşimizin tek başında bir talebi de olsa onu önemseriz, ona göre de hizmetlerimizi sürdürürüz” dedi.
Tarihi köprünün de restorasyon çalışmaları için girişimlerinin sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Tabi Kuruköprü’müz, Çatakdere’miz bizim olmazsa olmazımız. Orada bir tarihi köprümüz var. İnşallah onunda restorasyon çalışmaları konusunda gerekli girişimlerimizi sürdürüyoruz ama sizin de vurguladığınız gibi daracık bir yoldan, iki aracın yan yana sığmadığı bir yoldan otoban gibi bir köprü ve yol yapım çalışmasını tamamladık ve hizmete açtık. İnşallah açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı açılış çalışmalarının listesinde hep beraber görürüz. Ama biz hizmetimize sunmuş olduk” diye konuştu.

“SİZLERE LAYIK OLMA YOLUNDA GAYRET GÖSTERECEĞİZ”
Başkan Büyükkılıç ayrıca “Sizler bizi seçip buralarda hizmet edin diye gönderdiğinize göre, sizlere layık olma yolunda gayret göstereceğiz, bundan hiç şüpheniz olmasın” diyerek şöyle konuştu:
“Sizler bizlerin yaptığı çalışmaları gördükçe daha fazlasını isteme hakkına sahipsiniz. Yapmazsak zaten bir şey yapmıyorlar ki dersiniz, ne söyleyeceğiz dersiniz, kaderinize küsersiniz. Çok şükür o noktada değiliz. Bizler de, sizler bizi seçip buralarda hizmet edin diye gönderdiğinize göre sizlere layık olma yolunda gayret göstereceğiz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Kayseri’mizde hayvancılığı da, tarımı da, planlı gelişmeyi de, imarlı yapılaşmayı da, çevre güzelliğini de, yeşili de, her türlü güzellikleri de insanımıza ulaştırma yönünde gayretler göstereceğiz. O yönüyle hiçbir kaygınız olmasın. Cenabı Allah helalinden bu güzel hizmetleri yapma imkânları nasip etsin. Bu sene malum 2020’de 30 büyükşehir içerisinde ilk sırada yer alan en büyük yatırımcı belediye olmanın yanında 2021’de bütçemize ilave 300 milyon TL geçtiğimiz Kasım ayı meclisinde eklemek suretiyle ayrıca elhamdülillah, hani diyor ya Cenabı Allah verdikçe veriyor, çok şükür şikâyetçi değiliz. Kaynaklarımız da var, imkânlarımız da var, bütçelerimiz de var. Yüzde yüze yakın oranda gerçekleşiyor. Bizler de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Yine Allah’ın izniyle 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok bütçesinde pay ayıran bir şehir olarak, belediye olarak hizmetlerimizin devam edeceğine inanıyoruz. Sizlerin beklentilerini, taleplerini programlıyoruz, daha sonra hayata geçiriyoruz. Durmak yok, sizin dediğiniz gibi hep beraber koşmaya devam inşallah.”

“YOLU AÇMAK SİZE KISMET OLDU”
Talas Çatakdere Mahallesi Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ise Başkan Büyükkılıç’a Çatakdere Mahallesi adına yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, ölümlü kazalar gerçekleşen ve 20 yıldan bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün başkanların o yolu yapmaya çalıştığının ancak yolun tamamlanmasının Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendilerine kısmet olduğunu ifade etti. Mahalleye yapılan yol, halı saha, hayvan sulama çalışmaları nedeniyle de Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Muhtar Karabulut, istek ve taleplerini de iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de saldırıya uğrayan aile hekimi yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Kayseri'de saldırıya uğrayan aile hekimi ...
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yavuz: "Eli kanlı teröristin şehitlerimizin kanı ile sulanan aziz vatan toprağına gömülmesine müsaade edilmemelidir"
YEREL HABERLER Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yavuz: "Eli kanlı ...
Üniversite öğrencileri Ali Dağı’nda 65 poşet çöp topladı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri Ali Dağı’nda 65 poşet çöp ...
U19 Süper Ligi 3. Hafta Altay: 1 - Kayserispor: 2
YEREL HABERLER U19 Süper Ligi 3. Hafta Altay: 1 - Kayserispor: 2
Özge Yılmaz, Ece Haraç çifti Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Özge Yılmaz, Ece Haraç çifti Avrupa Şampiyonu oldu
KAHED Başkanı Işıldak: "Acilen sağlıkta şiddeti önleyecek tedbirleri almasını istiyoruz"
YEREL HABERLER KAHED Başkanı Işıldak: "Acilen sağlıkta şiddeti ...
Saldırıya uğrayan doktor, şahsın hemşire eşine saldırmaması için adama müdahale etmiş Kayseri’de ilaç yazdırmak isteyen şahsın saldırısına uğrayan doktor: “Eşime saldıracak diye adamı kucakladım ve o sırada çeneme yumruk yedim”
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan doktor, şahsın hemşire eşine ...
Büyükşehirin asfalt plenti saatte 240 ton asfalt üretecek
YEREL HABERLER Büyükşehirin asfalt plenti saatte 240 ton asfalt ...
Kocasinan’ın sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Kocasinan’ın sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu
Başkan Çolakbayrakdar: “Seyrani 'ye yeni çehre için en konforlu yollar kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Seyrani 'ye yeni çehre için ...
Yasadışı avlananlara para cezası
YEREL HABERLER Yasadışı avlananlara para cezası
Kayserispor'un genç futbolcusu Mehmet Eray, hazırlık maçında göz doldurdu
YEREL HABERLER Kayserispor'un genç futbolcusu Mehmet Eray, hazırlık ...
Hikmet Karaman: İyi bir hazırlık maçı oldu
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: İyi bir hazırlık maçı oldu
Elit Akademi U16 Ligi Kayserispor: 1- Adanaspor: 1
YEREL HABERLER Elit Akademi U16 Ligi Kayserispor: 1- Adanaspor: 1
Elit Akademi U17 Ligi 2. Hafta Kayserispor: 3 - Adanaspor: 0
YEREL HABERLER Elit Akademi U17 Ligi 2. Hafta Kayserispor: 3 - ...
İtfaiyeden 'kış' uyarıları İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan: “Baca temizliği soba kurulmadan önce yapılmalıdır” “Akşam saat 22.00’den sonra sobaya kömür atılmamalıdır”
YEREL HABERLER İtfaiyeden 'kış' uyarıları İtfaiye Daire Başkanı ...
Melikgazi'de coğrafi tabanlı akıllı veri arşiv yazılım eğitimi
YEREL HABERLER Melikgazi'de coğrafi tabanlı akıllı veri arşiv ...
Kaleci sahada bayıldı
YEREL HABERLER Kaleci sahada bayıldı
Antika pazarı yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Antika pazarı yoğun ilgi gördü
Kayseri'de 2021 yılı Ekim ayında 2 bin 789 adet konut satıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 2021 yılı Ekim ayında 2 bin 789 adet konut ...
Defineciler tarihi su kuyusu çevresini talan etti Savcılık define avcıları hakkında soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Defineciler tarihi su kuyusu çevresini talan ...
“Tümöre nokta atışı yapıyor, sağlam dokuları koruyor” Prof. Dr. Bünyamin Kaplan: “Çok küçük tümörleri, ışınla tedavi edebiliyoruz”
YEREL HABERLER “Tümöre nokta atışı yapıyor, sağlam dokuları koruyor” Prof. ...
Kayseri Yolspor’da şok ayrılık
YEREL HABERLER Kayseri Yolspor’da şok ayrılık
Hürriyet MTAL evinde hata yapmadı
YEREL HABERLER Hürriyet MTAL evinde hata yapmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.